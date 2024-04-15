Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Ayhan Bora Kaplan suç örgütü sanıkları hakim karşısında

        Ayhan Bora Kaplan suç örgütü sanıkları hakim karşısında

        Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 28'i tutuklu 61 sanığın yargılanmasına başlandı. Sanıklar suçlamaları kabul etmezken duruşmaya öğle arası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 16:06 Güncelleme: 15.04.2024 - 16:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ayhan Bora Kaplan suç örgütü sanıkları hakim karşısında
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin davanın ilk duruşması bugün başladı.

        Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ve tarafların avukatları katıldı.

        İddianamenin özetinin okunması ve sanıkların kimlik tespitinin ardından mahkeme heyeti başkanı, salonda Ayhan Bora Kaplan'ın 5 avukatının bulunduğunu, yalnızca 3 avukatla duruşmaya katılabileceğini bildirdi. Bunun üzerine 2 avukat salondan çıktı.

        Duruşmada, sanık savunmalarına geçildi.

        Sanık Adnan Kaplan, Erkan D'nin şikayeti üzerine gözaltına alınıp tutuklandığını anlattı. Bir barın otoparkında çalıştığını, yaşanan olaylarla alakalı bir bilgisi olmadığını öne süren Kaplan, tahliyesini talep etti.

        REKLAM

        Sanık Ali Dönmez, oto kiralama işiyle uğraştığını, 2018'de bazı işletmelerde vale olarak görev yaptığını aktardı. Herhangi bir suç örgütüne üye olmadığını savunan Dönmez, "Ben çalışırken Fethi Koyuncu da valelik yapıyordu ama sorumluydu. Maaşlarımızı kendisinden alıyorduk. Müdürlerle fazla bir ilişkimiz olmazdı. Mekanların kime ait olduğunu bilmiyorum. Örgüte üye değilim tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu. Dönmez, tape kayıtlarında geçen "arkadaş" tabirini bozuk para istemek için kullandığını da savunmasına ekledi.

        Sanık Ali Şallı, oto kiralama şirketi olduğunu, herhangi bir suç örgütüyle ilişkisinin bulunmadığını iddia etti. Yazılı savunmasını mahkemeye sunan Şallı, "Ben neden yattığımı bilmiyorum, geciken adalet benim nezdimde adalet değildir. Hasta bir eşim var. Bu sebeplerden dolayı tahliyemi talep ediyorum. Aksi takdirde en yüksek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmayı talep ediyorum." dedi.

        Sanık Arif Buğra Meşen de 2018-2019 yılları arasında bir barda valelik yaptığını, sanıklardan bazılarını bu nedenle tanıdığını söyledi. Vale olarak suç örgütüne nasıl üye olduğunu anlamadığını ifade eden Meşen, "Ben Bora Kaplan dediğiniz adamı hiç tanımam. Nezarette ses tonunu ilk defa duydum. 8 aydır tutukluyum, hiçbir suça karışmadım, hiçbir örgüte üye değilim, tahliyemi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Sanık Barış Kurt, Kaplan'ı daha önce kız arkadaşıyla gittiği bir mekandan tanıdığını, onun haricinde kimseyi tanımadığını ileri sürdü. Savcılık sorgusunda siyasi görevleri nedeniyle Erkan D. ile Ayhan Bora Kaplan'ı tanımadığını söylediğini aktaran Kurt, "Ankara'da 2003 yılında kurduğum şirkette çalışmaya başladım. Erkan D'yi Samsun'dan tanımışlığım var. Çok samimiyetim yok. Maltepe'de denk geldik. Zaman zaman ofisime uğrardı." diye konuştu. Sanıklardan Ayhan Bora Kaplan'ı da tanıdığını ifade eden Kurt, ancak herhangi bir örgütsel faaliyetlerde bulunmadığını savundu.

        REKLAM

        Duruşmaya öğle arası verildi.

        169 YIL 6'ŞAR AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

        İddianameye göre soruşturma, 7 Eylül 2023'te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına giderek Ayhan Bora Kaplan ve suç örgütü üyelerinden şikayetçi olan müşteki Erkan D'nin beyanları üzerine başlatıldı.

        Suç örgütünün Kaplan'ın talimatı ve bilgisi doğrultusunda, farklı tarihlerde Mahfuz Tatar ve Semih Arslan'ın öldürülmesi, müştekiler Altan T, Murat Y, Serhat T. ve Serdar H'nin silahla yaralanması, müşteki Erkan D'nin 2 gün boyunca alıkonularak işkence edilmesi, müşteki Mehmet Taha E'nin sahibi olduğu işletmelerin zorla alınması, müşteki Muhammed S'nin 2 otomobilinin gasbedilmesi ve zorla çek yazdırılması ile müşteki Emirhan B'nin darbedilmesi olaylarını gerçekleştirdiği bildirildi.

        Bora Kaplan ve örgütün diğer yöneticileri, suç örgütünün işlediği tüm suçlardan sorumlu tutuldu.

        İddianamede, Ayhan Bora Kaplan ve diğer örgüt yöneticileri Fethi Koyuncu, Mutlu Ayaş, Yusuf İzzet Savaş, Kanber Keskin ve Serdar Sertçelik​​​​​​​ hakkında "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek", "kasten öldürme", "nitelikli kasten öldürme", 7 kişiye yönelik "kasten yaralama", 2 kişiye yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", 2 kişiye yönelik "nitelikli yağma", "eziyet", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "suç üstlenme" ve 2 kez "suçluyu kayırma" suçlarından biri ağırlaştırılmış 2'şer kez müebbet ve 169 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.

        Diğer 55 sanık için de çeşitli sürelerde hapis cezası talep edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ayhan Bora Kaplan
        #dava
        #suç örgütü
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Selektörle radar uyarısı yapmak suç mu?
        Selektörle radar uyarısı yapmak suç mu?
        43 kentin kilit noktasıydı! Nüfusunun 5 katı araç geçti!
        43 kentin kilit noktasıydı! Nüfusunun 5 katı araç geçti!
        Threads Türkiye'de kullanılamayacak!
        Threads Türkiye'de kullanılamayacak!
        Kaza anını kaydeden genç kız konuştu
        Kaza anını kaydeden genç kız konuştu
        Kirada tavan uygulaması kalkarsa zam oranı ne olacak?
        Kirada tavan uygulaması kalkarsa zam oranı ne olacak?
        Futbolun yeni profesörü Xabi Alonso!
        Futbolun yeni profesörü Xabi Alonso!
        BMGK olağanüstü toplandı
        BMGK olağanüstü toplandı
        Samsung, Apple'dan tahtını geri aldı
        Samsung, Apple'dan tahtını geri aldı
        Düşmanı sandı, başkasını vurdu
        Düşmanı sandı, başkasını vurdu
        Buruk 11'ini değiştiriyor!
        Buruk 11'ini değiştiriyor!
        Umduğunu bulamadı
        Umduğunu bulamadı
        Dehşet anı kamerada! Öldüren temizlik!
        Dehşet anı kamerada! Öldüren temizlik!
        İran - İsrail gerilimi piyasaları nasıl etkiledi?
        İran - İsrail gerilimi piyasaları nasıl etkiledi?
        90+7: Penaltı olmalı mıydı?
        90+7: Penaltı olmalı mıydı?
        Antalya'daki teleferik kazası: Belediye Başkanı ile birlikte 5 tutuklama
        Antalya'daki teleferik kazası: Belediye Başkanı ile birlikte 5 tutuklama
        "Fenerbahçe'nin Harry Kane'i"
        "Fenerbahçe'nin Harry Kane'i"
        Senede bir kez açıyor! Zarar veren yandı
        Senede bir kez açıyor! Zarar veren yandı
        Antalya'da dehşet! Fırat, 24 yaşındaydı! Parkta 4 kurşun!
        Antalya'da dehşet! Fırat, 24 yaşındaydı! Parkta 4 kurşun!
        "Ölmedim, yaşıyorum"
        "Ölmedim, yaşıyorum"
        Teknik direktör arayışı! Öncelik...
        Teknik direktör arayışı! Öncelik...