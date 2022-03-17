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Aziz 18. yeni bölüm 2. tanıtımı yayınlandı! Aziz 18. bölümde neler olacak?

Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği sevilen dizisi Aziz'in yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

Aziz 18. yeni bölüm 2. tanıtımı yayınlandı! Aziz 18. bölümde neler olacak?

Aziz ile Efnan’ın aşk dolu dakikalarının ekrana geldiği sahnede Dilruba, Efnan yanlış anlamasın diye Aziz’in aldığı gerdanlığı geri vermek istiyor.

“BİR GÜN BU MİLLET ÇANAKKALE ZAFERİ’Nİ KUTLADIĞI GİBİ HATAY’IN DA YENİDEN TÜRK YURDU OLMASINI KUTLAYACAK!”

Bu anlara şahit olan Adem, büyük bir öfke patlaması yaşarken Dilruba’yı itip yaralaması şoke ediyor. Fransız İdare Binası’nın önüne Türk Bayrağı ile giden Hatice Ana’nın Çanakkale türküsünü söylediği anlar izleyicilerin milli duygularını kabartıyor. Aziz’in atölyesinde sorguya aldığı kişinin kim olduğu ve ne yaptığı ise yarın akşam gelecek bölümün heyecan dolu anlarından ipuçları veriyor.

AZİZ'İN 18. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Aziz, Pierre’i bozguna uğratıp Efnan ile nikahlanınca, Efnan ve Aziz için düğün hazırlıkları başlar. Gün geçtikçe dengesi bozulan Adem, Dilruba’nın hayatını altüst etmektedir. Bu sırada Aziz’in, Dilruba’nın Adem’le kendisi için evlendiğini öğrenmesi, Dilruba’nın eski defterleri açmasına neden olur. Pierre ile arasını düzelttiğini zanneden Galip, Aziz’in Pierre’i alt etmesi üzerine iyice çıkmaza girer. Yenilgiyi kabullenemeyen Pierre’in bir sonraki hamlesi ise büyük bir felakete sebep olacaktır.

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