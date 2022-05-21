'Aziz'de kim vuruldu? 0:00 / 0:00

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Show TV’nin sevilen dizisi Aziz’in dün akşam ekrana gelen yeni bölümünde Kenan, kendisine tanınan istisnalar kalkınca ve vekil olma şansını da kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalınca tehlikeli bir plan yaptı. Pierre’in karşısına çıkarak Aziz’i ona vermesi karşılığında bir anlaşma teklif etti. Kenan bu uğurda Efnan’ı yem olarak kullandı. Hiçbir yerde Efnan’ı bulamayan Aziz sevdiği kadını kaybetme korkusuyla korku dolu anlar yaşarken Kenan, kaçırdığı Efnan’ın ağır sözleri karşısında kendisini tutamadı ve Aziz ile kardeş olduklarını itiraf etti.

Çaresizce şehrin sokaklarında ilerleyen Aziz aniden bir gencin eline sıkıştırdığı mektupla şaşırdı. Mektupta kaçırılan bir kadının adresi yazıyordu. Kenan’ın Efnan’ı kaçırdığından habersiz olan Pierre durumu öğrenince genç kadını kendisinin kurtaracağını söyledi ve oyununu başlattı. Adem Aziz’e yazan adrese tek başına gitmemesi gerektiğini söylerken ikinci bir mektup daha geldi. Bu mektupta ise farklı bir adres yazıyordu.

Tuzağa çekilen Aziz’in gitmekten başka şansı yoktu. Aziz ve Adem verilen mektuplarda yazan adreslere gitti. Aziz’in gittiği kulübede Kenan, Pierre ve Efnan vardı. Kenan, Pierre ve Aziz birbirine silah doğrulturken nefesler tutuldu. Finalde Adem’in gittiği kulübede büyük bir patlama yaşanırken Aziz, Pierre ve Kenan’ın bulunduğu kulübeden ise silah sesi duyuldu.

‘Aziz’in 26. bölümü TOTAL’de 3.03 izlenme oranı (rating) 8.19 izlenme payı (share), ABC1 20+'da 2.95 izlenme oranı (rating) 7.73 izlenme payı (share), AB'de 1.87 izlenme oranı (rating) 5.53 izlenme payı (share) elde etti. Bölüm etiketi #YolunSonu ise TT listesinde yer aldı.

İşte o anlar;

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GALİP PAYİDAR’A SUİKAST GİRİŞİMİ

Pierre aldığı yenilgiden sonra Feridun’dan şüphelenmeye başladı ve onu takibe aldı. Feridun’un Aziz’e gizlice mektup gönderdiğine tanık oldu. Aziz’e ulaştırılan mektupta Galip Payidar’a suikast düzenleneceği yazıyordu. Telaşla amcasına ulaşan Aziz onu kalabalıktan uzaklaştırmak isterken suikast girişimi gerçekleşti. Aziz silahlı kişiyi görünce amcasının üzerine atlayarak onu kurtarmayı başardı.

Aziz, Galip’i kurtarıyor;

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FERİDUN ÖLDÜ

Pierre artık Feridun’un Aziz’le çalıştığından emindi. Feridun’u yemeğe davet eden Pierre, içkisine ilaç katarak korkunç bir tuzak hazırladı. Fenalaşan Feridun, Pierre’in eline düştü. Feridun’u zindana bağlayan Pierre gerçekleri öğrenmeye çalıştı ancak istediği itirafları alamadı. Feridun’a silah doğrultan Pierre bir anda kendisini namlunun ucunda buldu. Pierre’in elinden kurtulan Feridun, onu öldüreceğini düşünerek her şeyi itiraf etti ancak tam tetiği çekeceği sırada Fransua, Feridun’u vurarak Pierre’i kurtardı.

Feridun’un sonu;

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Proje tasarımını Necati Şahin’in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz’ün oturduğu, senaryosunu Ali Onur Sütsataner’in kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.

Aziz, yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de!