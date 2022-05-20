Efnan'ın kaçırıldığı tanıtımda çarpıcı gelişmeler ardı ardına yaşanıyor. Sevdiği kadın için endişelenen Aziz korku dolu anlar yaşıyor. Şehrin ortasında silahlı saldırı gerçekleşirken Aziz, Galip'in üstüne atlayarak amcasını korumaya çalışıyor.

PİERRE'DEN AZİZ'E HAİN PLAN!

Patlayan silah sesi ise neler olduğuna dair merakı artırıyor. "Efnan'ı kim kaçırdı?" sorusunun yanıtı beklenirken Pierre'in hain planı izleyenleri şoke ediyor. Aziz'in bir kulübenin kapısını açmasının ardından yaşanan büyük patlama akıllara "Aziz'e ne olacak?" sorusunu getiriyor.

AZİZ'İN 26. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Pierre'in almış olduğu darbe onun Hatay'daki varlığını tehlikeye sokar. Ancak Pierre, Hatay'dan öylece vazgeçecek değildir. Kenan'ın dört bir koldan sıkıştırılması onu bir yol ayrımına götürür. Kenan gücünü kaybetmemek adına Aziz'in kimliğini deşifre etmek için büyük bir oyuna girer ve Efnan'ı bu uğurda yem olarak kullanır. Kenan'ın Efnan üzerinden kurduğu oyun Pierre'in harekete geçmesine ve Aziz'e tuzak kurmasına neden olur. Efnan ise içinde bulunmuş olduğu durumdan kurtulmak isterken yılların üzerini örttüğü büyük bir sırrı öğrenir. Aziz, Efnan'ın hayatının tehlikeye girişiyle bir yol ayrımına gelir. Efnan'ı kurtarabilmek için önünde iki seçenek vardır ve bu seçeneklerden biri ölüme çıkmaktadır. Aziz, Efnan için ölümü göze alıp sevdiği kadını kurtarabilecek midir?