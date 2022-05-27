'Aziz'de bu akşam gerçekler ortaya çıkıyor! 0:00 / 0:00

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Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği sevilen dizisi 'Aziz'in yeni bölümünden heyecanı yükselten ikinci tanıtım yayınlandı. Antakya'da seçim sonuçlarının açıklandığı tanıtımda Aziz, patlama yaşanan kulübede Adem'i kurtarmaya çalışıyor. Adem'in durumu gizemini korurken Kenan'ın halka yaptığı açıklama herkesi şoke ediyor. Kenan, "Ben Kenan Payidar!" diyerek herkese bir Payidar olduğunu açıklarken, Aziz ve ailesinin bu gerçeği öğrendikten sonra ne yapacağı merakla bekleniyor.

'AZİZ'İN 27. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Efnan'ın Kenan tarafından alıkonulması Pierre, Aziz ve Kenan arasında büyük bir hesaplaşmanın kapısını aralar. Efnan'ın Kenan konusunda söyleyecekleri Pierre'in geri adım atmasına sebep olur. Pierre eline geçen fırsatla kimsenin hesap edemediği bir planı devreye sokar! Hatay seçimlerinin gerçekleştirilecek olması basının ilgisini çeker. Pierre, Hatay'ın demokrasi ile tanışacağını müjdelerken Aziz'in hedefinde Hatay'a gelen gazetecilerden Zehra vardır. Aziz, Pierre'in gerçek yüzünü ortaya çıkarabilmek için güven kazanmalıdır! Seçim telaşı yaşayan Hatay'da beklenmeyen bir gelişme olur. Pierre'in planı yolunda ilerlerken Kenan aile geçmişini açıklamaya karar verir. Ancak Aziz yaşananların izini sürmektedir. Her ne yaşanılmış olursa olsun gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu vardır! Gün sonunda kazanan kim olacaktır?

Proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosunu Ali Onur Sütsataner'in kaleme aldığı dizinin kadrosunda; Murat Yıldırım, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.



'Aziz', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Show TV'de!