Bade İşcil, Gökçe Bahadır'ın eski sevgilisi Efe Duru ile aşk mı yaşıyor?

Son olarak ‘Ufak Tefek Cinayetler’ adlı dizide rol alan oyuncu Bade İşçil, önceki akşam Nişantaşı'ndaki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Adı geçtiğimiz günlerde rol arkadaşı Gökçe Bahadır’ın eski sevgilisi Efe Duru ile aşk dedikodularına karışan Bade İşcil, bu durumun hatırlatılması üzerine, “Arkadaşlar ben o kişiyi sadece Gökçe’nin yanında gördüm. Kendisiyle hiç bir alakam yoktur” dedi