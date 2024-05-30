Bağcılar'da korku dolu anlar
İstanbul Bağcılar'da motosikletle seyir halindeki 2 kişiye hafif ticari araçtan silahla ateş açıldı. Saldırıda motosikletteki yolcu yaralanırken, silahtan çıkan kurşunlar kaldırımda yürüyen yayayı teğet geçti. Silahlı saldırı anı güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
Bağcılar'da dün akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Motosikletle Güneşli Mahallesi'nde caddede ilerleyen 2 kişiye aynı istikamette seyreden hafif ticari araçtan ateş açıldı.
Kurşunlardan biri, motosikletin arkasında oturan Yaşar G.'nin beline isabet edip yaralanmasına neden olurken diğeri ise kaldırımda yürüyen bir yayayı teğet geçti.
Motosiklet sürücüsü, saldırganlardan kaçmak için yoluna devam ederken, kaldırımda yürüyen yaya ise büyük panik yaşadı. Hafif ticari araç ise olay yerinden hızla uzaklaştı.
Saldırıya uğrayan 2 kişi, motosikletle aynı caddenin kalabalık bir noktasında durarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Yaşar G.yi ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.