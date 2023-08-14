Bağırsaklara iyi geliyor, kalp sağlığını koruyor! Bir öğünde tüm vitamin ihtiyacını karşılayarak zayıflatan tarif
Yüksek oranda sağlıklı yağ içeren avokado, oldukça besleyici ve tam bir lif kaynağıdır. Magnezyum, B6, C vitamini, E vitamini ve folat dahil olmak üzere birçok vitamin ve mineral içerir. Bir avokadonun yarısı potasyum için günlük ihtiyacın yüzde 10'unu karşılarken tere ve roka gibi koyu renkli yeşillikler ise hem sağlık açısından oldukça faydalı hem de tok tutarak zayıflamanıza yardımcı besinlerdir. Bu harika besin kaynakları tok tutarak sağlıklı bir şekilde zayıflamanıza yardımcı olabilir. İşte vitamin bombası Antep fıstıklı vitamin salatası
Avokado ayrıca C, B6 ve E vitamini de dahil olmak üzere bağışıklık sistemi sağlığı için gerekli olan besinleri sağlar. Yine bir avokadonun yarısı, iltihabı bastırmaya ve oksidatif hasara karşı korumaya yardımcı olan B6 barındırır ve bu günlük ihtiyacınızın yüzde 15'ini karşılar. Yetersiz B6 alımı, bağışıklık fonksiyonunu olumsuz etkileyebilir ve hastalığa yatkınlığı artırabilir.
Avokado, sağlıklı bir sindirim sistemi için gerekli olan lif bakımından zengindir. Doğal lifli yiyecekler yemek kabızlığı önlemeye, sindirim sistemi sağlığını korumaya ve kolon kanseri riskini azaltmaya yardımcı olmaktadır.
AVOKADOLU VİTAMİN SALATASI
Sağlıklı yağ içeren kabuklu yemişlerden Antep fıstığı ile sebze ve meyveleri bir kasede buluşturun. Leziz bir öğünle bol bol vitamin alın.
Malzemeler:
1 su bardağı Antep fıstığı içi
Yarım demet roka
Yarım demet tere
1 avokado
1 elma
4-5 adet kayısı veya 1 büyük şeftali
2 yemek kaşığı lor peyniri
1 yemek kaşığı zeytinyağı
Yarım limon
Hazırlanışı:
Tüm yeşillikleri sirkeli suda beklettikten sonra yıkayıp, ayıklayın ve ince ince kıyın.