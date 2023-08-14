1 Şurada Paylaş!









Avokado ayrıca C, B6 ve E vitamini de dahil olmak üzere bağışıklık sistemi sağlığı için gerekli olan besinleri sağlar. Yine bir avokadonun yarısı, iltihabı bastırmaya ve oksidatif hasara karşı korumaya yardımcı olan B6 barındırır ve bu günlük ihtiyacınızın yüzde 15'ini karşılar. Yetersiz B6 alımı, bağışıklık fonksiyonunu olumsuz etkileyebilir ve hastalığa yatkınlığı artırabilir.