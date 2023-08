Çıplak ayakla yürümenin vücudunuz üzerindeki 14 şaşırtıcı etkisi!

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri ne göre, kalp hastalığının Amerika Birleşik Devletleri'nde hem erkekler hem de kadınlar için önde gelen ölüm nedeni olduğu gerçeği göz önüne alındığında, çıplak ayakla yürümek kulağa o kadar da kötü gelmiyor. Ülkede her 36 saniyede bir kişi kardiyovasküler hastalıktan ölüyor, ancak daha az insan ayakkabı giyseydi, belki bu istatistik o kadar da korkunç olmazdı.

Ayakkabılarınızı çıkarıp ayaklarınızı serbest bırakmanın taze bir nefes gibi hissettirdiği bir sır değil. Ancak topraklamanın aslında kardiyovasküler hastalığa yakalanma riskinizi de azalttığını biliyor muydunuz? Journal of Alternative and Complementary Medicine 'de yayınlanan bir araştırmaya göre, "topraklama, kırmızı kan hücreleri üzerindeki yüzey yükünü artırır ve böylece kan viskozitesini ve topaklanmayı azaltır." Bu, topraklamayı "kardiyovasküler riski ve kardiyovasküler olayları azaltmaya yardımcı olan en basit ama yine de en derin müdahalelerden biri" yapar.

TOPRAKLAMA KRONİK İLTİHABI GİDERİR

Kronik inflamasyon dayanılmaz olabilir. Ulusal Biyoteknoloji Bilgi Merkezi'ne göre, uzun süreler boyunca, bazen birkaç aydan hatta yıllarca sürdüğü için "yavaş, uzun süreli iltihaplanma" olarak da adlandırılır. Tipik olarak, kronik enflamasyonun boyutu, yaralanmanın nedenine ve vücudunuzun hasarı onarma yeteneğine göre değişir. Durum ne olursa olsun, kronik enflamasyonu daha iyi yenmenin kesin bir yolu var. Ve tahmin ettiniz: Bu çıplak ayakla yürümek.

Journal of Alternative and Complementary Medicine'de yayınlanan bir araştırmaya göre, "mevcut biyomedikal araştırmalar, neredeyse her modern kronik hastalığın arkasındaki suçlu olarak kronik enflamasyonu belirleyen bir enflamasyon hipotezine yol açtı." Ancak araştırmacılara göre topraklama oyunu tamamen değiştirebilir. Evet hem içeride hem de dışarıda ayakkabısız dolaşmak kronik iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilir.

Nasıl? Topraklama, insan vücudu ile Dünya arasındaki doğal elektrik temasını eski haline getirir ve korur. Ve araştırma, Dünya'dan gelen serbest veya hareketli elektronların "doğal antioksidanlar" olarak hizmet ettikleri için kronik iltihaplanmayı çözebileceğini iddia ediyor. Karmaşık, kronik bir sorun için basit bir çözüm.