Çıplak ayakla yürümenin vücudunuz üzerindeki 14 şaşırtıcı etkisi!

Gerçek şu ki, Healthline 'a göre ayakkabıları ne kadar sık ​​çıkarırsanız, onlarsız devam etmek o kadar kolay hale geliyor ve fiziksel ve zihinsel olarak sizin için daha iyi! Peki neden? Bilim, özellikle ayaklarınıza ciddi zarar verebilecek çok sayıda farklı ayakkabı varken, çıplak ayakla yürümeyi destekler. Gelişmekte olan bir araştırma grubu, ayakkabısız yürümenin (topraklama veya topraklama olarak da bilinir) bazı oldukça ilginç sağlık yararları olduğunu öne sürüyor. Aslında, ayakkabı giymek taban ezici gibi görünüyor. İşte bu yüzden mümkün olduğunca ayakkabılarınızı çıkarmak isteyebilirsiniz. İşte çıplak ayakla yürümenin vücudunuz üzerindeki şaşırtıcı etkileri...

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TOPRAKLAMA, VÜCUDUNUZDA İNDÜKLENEN ELEKTRİK ALANLARINI AZALTIR

Çimlerde çıplak ayakla yürümek sadece özgür hissettirmez; ayrıca vücudunuza iyi gelir. Aslında, Çevre ve Halk Sağlığı Dergisi'nde yayınlanan bir araştırmaya göre, topraklama vücudunuzda indüklenen elektrik alanlarını azaltır. Başka bir deyişle: Bu, vücudunuzun işleyişini normalleştirmeye yardımcı olur.

Araştırmacılar, "Çevre tıbbı, tehlikeli hava, su, zehirli kimyasallar ve bunların hastalığa nasıl neden olduğu veya aracılık ettiği gibi faktörler de dahil olmak üzere insan sağlığı ve çevre arasındaki etkileşime odaklanıyor. Çevre boyunca her yerde mevcut olan, şaşırtıcı derecede faydalı, ancak sağlığın korunması, hastalıkların önlenmesi ve klinik terapi için gözden kaçan küresel bir kaynak: Dünyanın yüzeyi." diye yazıyor.

Bu doğru! Dünyanın yüzeyi "sınırsız ve sürekli yenilenen" bir elektron kaynağına sahip ve küresel atmosferik elektrik devresi negatif potansiyelini koruyor. Ve "giderek artan kanıtlar", Dünya'nın negatif potansiyelinin, vücudunuzun olması gerektiği gibi çalışması için istikrarlı bir dahili biyoelektrik ortam yaratabileceğini gösteriyor. Yani çıplak ayakla dışarıda dolaşmak, ayak parmaklarınızın altında Dünya'ya bağlanmak sadece sözde bilim değildir. Bu gerçekten de oldukça etkili olan bir şey.