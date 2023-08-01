Kas gücünü artıran şifa deposu içecek! Spora başlamadan önce ve sonra mutlaka için
Özellikle spor yapanlar için kas gücünü artırmak oldukça önemli. Sağlıklı kilo vermek fazla yağlardan kurtulurken aynı zamanda kas oranını artırmakla meydana gelir. Kas gücünü artırmak için ise pancar suyu muhteşem bir alternatif. Daha güçlü kaslar için bu nitrat ağırlıklı içeceği mutlaka tüketin.
Yeni çalışmalar pancar suyunun kas gücünü artırdığını gösterdi. Mayo Clinic'e göre fiziksel aktivitelerle kendinizi yaralamadan başa çıkmanıza yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda verimli bir şekilde kalori yakmanıza da olanak tanırlar.
Bu nedenle kaslarınıza, şaşırtıcı bir şekilde pancar suyu içmeyi de içerebilen, ihtiyaç duydukları güçlendirici şefkatli ilgiyi vermelisiniz. Evet, bunun için en iyi seçenek pancar suyu. Yeni bir çalışma, bu özel içeceğin yanı sıra diğer nitrat açısından zengin yiyecek ve içecek seçeneklerinin kas gücünü artırabileceğini bulmuştur.
Acta Physiologica'da yayınlanan çalışma, Birleşik Krallık'taki Exeter Üniversitesi, Avustralya Queensland Üniversitesi ve Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Sağlık Enstitüleri'nden araştırmacıları içeriyordu.
Randomize, çapraz çalışma sırasında, sağlıklı olduğu düşünülen 10 erkekten potasyum nitrat veya plasebo tüketmeleri istendi. Katılımcılar ayrıca nitrat veya plasebo tüketmeden önce, 1 saat sonra, 3 saat sonra ve son olarak egzersiz yaptıktan sonra (özellikle diz ekstansörlerinin maksimum 60 kasılması) dahil olmak üzere dört aşamada kas biyopsilerine katıldılar.
Sonuçlar karşılaştırıldığında araştırmacılar, potasyum nitrat alan katılımcıların solüsyonu aldıktan sonra saatlerce bacak kaslarında daha fazla nitrat olduğunu buldular. Araştırmacılar ayrıca, potasyum nitrat alanların, plasebo verilen katılımcılara kıyasla kas torkunda ve kas kuvvetinde yüzde 7'lik bir artış gördüklerini belirtti.
Exeter Üniversitesi'nde uygulamalı fizyoloji profesörü olan çalışmanın ilgili yazarı Dr. Andrew M. Jones, Medical News Today'e "İlk kez egzersizden önce kaslardaki nitrat seviyelerinin kasların üretebileceği güç miktarıyla ilişkili olduğunu gösterdik" dedi.
Jones, "Bunun muhtemelen [t] kasın kasılma yeteneğini geliştirmek için nitratı kullanıyor gibi göründüğü gerçeğinden kaynaklandığını açıkladı, biz nitratı nitrik okside dönüştürerek bunun da kasılma aparatı üzerinde etkileri olduğunu düşünüyoruz." diyor.
Aegle Nutrition'a kayıtlı diyetisyen Dan Gallagher, "Araştırmaya dayanarak, belirli yiyecek ve içeceklerde bulunan nitratların kas gücünü artırmaya yardımcı olabileceğine katılıyorum." diyor.
Gallagher, "Nitratlar, vücut tarafından üretilen nitrojen-oksijen molekülleridir ve ayrıca kereviz ve marul gibi belirli gıdaların yanı sıra pancar suyunda da bulunabilir."
Nitrat içeren yiyecek veya içecekleri tükettiğinizde, "Oksijenin daha verimli bir şekilde enerjiye dönüştürülmesine yardımcı olurlar, bu da egzersiz sırasında dayanıklılığı ve gücü artırır."
Normal menünüze daha fazla nitrat açısından zengin seçenekler eklemekle ilgileniyorsanız, Gallagher "ıspanak, roka, hindiba, turp, kiraz, kızılcık, greyfurt suyu, domates suyu, havuç suyu ve diğer yeşil yapraklı sebzeler" önerir.
Gallagher, "Bu yiyecekleri yemek, yüksek nitrat içeriği nedeniyle kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir.