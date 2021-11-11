Ünlü modacı Bahar Korçan'ın vefatı gündeme bomba gibi düştü. Bahar Korçan, 12 Kasım Cuma günü düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek. İşte Bahar Korçan'ın hayatı ve birlikte çalıştığı isimler...

BAHAR KORÇAN KİMDİR?

11 Kasım perşembe günü kanser nedeniyle hayata veda eden Bahar Korçan, 57 yaşında bir moda tasarımcısıydı. Bahar Korçan'ın moda dünyasına ismini duyuruşu 1992’de İstanbul Tekstil ve İhracatçıları Birlikleri'nin düzenlediği yarışmayı kazanmasıyla başlıyor. 1993 yılında Türkiye’nin ilk moda tasarım ofisini açarak dikkatleri üzerine çeken Bahar Korçan Tarkan, Sezen Aksu, Yonca Evcimik ve Demet Akbağ gibi sanatçıları giydirmesiyle de ünlüydü.

1999 yılında düzenlenen İstanbul Moda Günleri’nde En İyi Tasarımcı seçilen Bahar Korçan Modern Dans Topluluğu ile Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin kostümlerinden de sorumluydu. Ayrıca Bahar Korçan'ın bir süre Moda Tasarımcıları Derneği'nin başkanlığını yaptığı da biliniyor.

BAHAR KORÇAN EVLİ MİYDİ?

Bahar Korçan, 2005 yılında Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Cem Görk ile nikah masasına oturdu. İkilinin evliliği 13 yıl sürdü ve 2018 yılında tek celsede bitti.

BAHAR KORÇAN NE KANSERİYDİ?

Bahar Korçan'a 2016 yılında yumurtalık kanseri teşhisi konmuştu.