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        Haberler Magazin Bahman Ghobadi ile Emel Müftüoğlu ile bir araya geldi - Magazin haberleri

        Bahman Ghobadi ile Emel Müftüoğlu ile bir araya geldi

        Emel Müftüoğlu, başrollerini Eva Green ve Murat Yıldırım'ın paylaştığı 'Ağaçlar' filminin İranlı yönetmeni Bahman Ghobadi ile bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2025 - 08:29 Güncelleme: 17.06.2025 - 08:29
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        Ünlü yönetmenle bir araya geldi
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        Ünlü şarkıcı Emel Müftüoğlu, dünyaca ünlü Fransız oyuncu Eva Green ve Murat Yıldırım'ın başrollerini paylaştığı 'Ağaçlar' filminin İranlı yönetmeni Bahman Ghobadi ile bir araya geldi.

        Buluşmadan fotoğrafları, sosyal medya hesabından paylaşan Emel Müftüoğlu; "Bahman Ghobadi, başrollerini Eva Green ve Murat Yıldırım'ın paylaştığı bir film çekiyor. Kendisi, tanışır tanışmaz çok seveceğiniz ender insanlardan. Yakında Mardin'de çekilecek sahneler var, biz de toplanıp çekimlere gideriz. Tabii ki her şeyi sizinle de paylaşırım" ifadelerini kullandı.

        Bahman Ghobadi'nin yönetmen koltuğunda oturduğu ve ünlü yönetmen Martin Scorsese'nin yapımcı olarak destek verdiği 'Ağaçlar' filminin çekimlerinin büyük kısmı tamamlandı. Aralık ayında İstanbul’da başlayan çekimlerin bazı bölümleri ise Mardin’de gerçekleştirildi.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #emel müftüoğlu
        #Bahman Ghobadi
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