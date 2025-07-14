Bakan Ersoy: 15 Temmuz gecesi milletimiz şehit vererek emperyalist düzenin kuklacılarını püskürttü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi’nde düzenlenen programda konuştu. Ersoy, Türk milletinin millî ve manevi değerlerini korumak için canlarını ortaya koyan şehitleri ve gazileri rahmet ve minnetle andığını ifade etti.

Konuşmasında, 15 Temmuz 2016 gecesindeki hain kalkışmaya dikkat çeken Mehmet Nuri Ersoy; "15 Temmuz 2016 akşamı, korkusundan okyanus ardındaki bir çatının altına sinmiş hainin emriyle gerçekleşen bir kalkışmayı, millî iradeyi çiğnemeye yeltenen bir darbe girişimini yaşadık. İman ettikleri yalanlardan kulakları sağırlaşmış, bidatin içine batmış, dalaleti hayat diye yaşayan kuklalar Türkiye Cumhuriyeti’nin yönetimine el koymaya yeltendiler" ifadelerini kullandı.

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Milletin, o gece meydanlara akın ettiğini ve her dilden tekbir ve duaların yükseldiğini vurgulayan Mehmet Nuri Ersoy, şunları söyledi: Tanka, uçağa, topa, tüfeğe güvenip ciddi ciddi Türk milletinin yüreğine korku salabileceklerini düşünmüşlerdi. Bu aziz millet; "Fıtrat değişir sanma, bu kan yine o kandır" diyen şairin sözünü bir kez daha kanıtlarcasına bedenini kurşuna, rokete, tanka siper etti.

"İHANETİ TARİHE GÖMEN MİLLETİN ÖNÜNDE SAYGIYLA EĞİLİYORUM" 15 Temmuz’un bir var oluş mücadelesi olduğunun altını çizen Mehmet Nuri Ersoy, bu mücadeleden milletin zaferle çıktığını vurguladı. "Bu millet tarihinin en büyük, en uzun süreli ve en derin ihanetini Allah’ın izni ve yardımıyla bir gecede tarihe gömdü" diyen Ersoy; "Bu zaferin anlamını, değerini hakkıyla dile dökmemiz mümkün değildir. Kelimeleri kifayetsiz kılan bu aziz milletin önünde saygıyla eğiliyorum" sözleriyle duygularını paylaştı. Konuşmasında 15 Temmuz’un liderlik boyutuna da değinen Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı duruşuna dikkat çekti: Hatırlayınız lütfen… Merhum Adnan Menderes’e atılanlar gibi canına kastettikleri Sayın Cumhurbaşkanımıza atacakları nice yalan ve iftirayı da hazırlamıştı bu hainler. Ancak milletin seçtiği lider yine milletiyle birlikte meydanda yerini aldığında, ihanetin üstüne yürüyüp cümle haine meydan okuduğunda yalanlar hainlerin diline dolandı ihanet hevesleri boğazlarında kaldı. REKLAM "UNUTMADIK UNUTTURMAYACAĞIZ" 15 Temmuz’un üzerinden yıllar geçmiş olsa da hesabın kapanmadığını belirten Mehmet Nuri Ersoy; "Kimse sanmasın ki her şey geride kaldı, üzerinden 9 yıl geçti, hesap görüldü ve kapandı. Asla… ‘Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz’ diye boşuna dememiş ecdat. Unutmayız, unutturmayız ve ardını asla bırakmayız. Adını 15 Temmuz’dan alıyorsa altında buluştuğumuz bu çatı; sergilerden dinletilere, konferanslardan temsillere her yıl bunca etkinlik yapılıyorsa bunların hepsi hafızamızı daima diri tutmak, irademizi keskin kılmak içindir. Evet, ne yaparsak yapalım ve hangi aracı kullanırsak kullanalım şehidi ve şehadeti, gazayı ve gaziliği hakkıyla anlatabilmekten aciziz ama herkes emin olsun ki verilen canları, dökülen kanları, meydanda birer istiklal ve istikbal tohumu gibi bırakılan gazilerin kutlu uzuvlarını bize unutturmaya kimsenin gücü yetmez. Türk adaletine hesap vermedikleri müddetçe sebep olanlar da asla huzur bulamaz" şeklinde konuştu. REKLAM Mehmet Nuri Ersoy, FETÖ’nün yalnızca bir kukla olduğunu, asıl mücadelenin onun arkasındaki küresel emperyal sisteme karşı verildiğini belirterek; "15 Temmuz’da milletimiz şehit vererek, gazi olarak aslen FETÖ denen kukla terör örgütünü değil, bize zorla kabul ettirilmek istenen işte bu yeni emperyalist düzenin kuklacılarını püskürtmüştür" ifadelerine yer verdi.