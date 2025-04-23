Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 9.312,13 %-0,10
        DOLAR 38,2914 %0,07
        EURO 43,7047 %0,01
        GRAM ALTIN 4.098,19 %-1,51
        FAİZ 46,74 %1,96
        GÜMÜŞ GRAM 40,53 %1,12
        BITCOIN 93.741,00 %2,81
        GBP/TRY 50,9480 %-0,13
        EUR/USD 1,1402 %-0,17
        BRENT 68,16 %1,08
        ÇEYREK ALTIN 6.700,54 %-1,51
        Haberler Ekonomi Teknoloji Mobil Bakan Uraloğlu'ndan İstanbul'daki depreme ilişkin açıklama - Teknoloji Haberleri

        Bakan Uraloğlu'ndan İstanbul'daki depreme ilişkin açıklama

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 6,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin ilk incelemelerde kara yollarında, havalimanlarında, tren ve metrolarda herhangi bir hasara veya olumsuz duruma rastlanmadığını belirterek, "Ekiplerimiz, sahada genel tarama ve kontrol faaliyetlerini sürdürmektedir" ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 13:52 Güncelleme: 23.04.2025 - 13:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Uraloğlu'ndan deprem açıklaması
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6,2 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakan Uraloğlu, ulaşım hatlarındaki ilk inceleme sonuçlarına da değinerek, şunları kaydetti:

        "İlk incelemelerimizde kara yollarımızda, havalimanlarımızda, tren ve metrolarımızda herhangi bir hasara veya olumsuz duruma rastlanmamıştır. Ekiplerimiz, sahada genel tarama ve kontrol faaliyetlerini sürdürmektedir. Rabb'im ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten korusun."

        Deprem sonrası telefonlar kilitlendi
        Deprem sonrası telefonlar kilitlendi Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem
        İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem
        Uzmanlar depremi yorumladı!
        Uzmanlar depremi yorumladı!
        AFAD'dan depreme ilişkin önemli uyarı!
        AFAD'dan depreme ilişkin önemli uyarı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama
        Deprem sonrası telefonlar kilitlendi
        Deprem sonrası telefonlar kilitlendi
        Vatandaşlar binalara giremedi
        Vatandaşlar binalara giremedi
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
        Çocuk işçi sayısı artıyor
        Çocuk işçi sayısı artıyor
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
        Minguzzi'nin ailesinden sonra Avukat Dr. Epözdemir'i de tehdit ettiler!
        Minguzzi'nin ailesinden sonra Avukat Dr. Epözdemir'i de tehdit ettiler!
        Fenerbahçe'de Mourinho kararı!
        Fenerbahçe'de Mourinho kararı!
        Kızının sevgilisini öldüren babadan 'tecavüz' iddiası!
        Kızının sevgilisini öldüren babadan 'tecavüz' iddiası!
        Kalbin yakıtı 12 süper gıda
        Kalbin yakıtı 12 süper gıda
        Muslera tarihe geçmenin eşiğinde!
        Muslera tarihe geçmenin eşiğinde!
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: Adil rekabet koşulları sağlanmalı
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: Adil rekabet koşulları sağlanmalı
        Köhn G.Saray'a geri dönüyor!
        Köhn G.Saray'a geri dönüyor!
        Elon Musk'tan DOGE kararı
        Elon Musk'tan DOGE kararı
        Katliam gibi kazada can kaybı 8'e çıktı!
        Katliam gibi kazada can kaybı 8'e çıktı!
        Kurşunların önüne atıldı! Oğlu için canını verdi!
        Kurşunların önüne atıldı! Oğlu için canını verdi!
        Baronların hesaplaşmasındaki kilit isim tutuklandı!
        Baronların hesaplaşmasındaki kilit isim tutuklandı!