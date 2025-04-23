Deprem sonrası hatlar kısa süreli kilitlendi

Marmara Denizi'nde, Silivri açıklarında bugün saat 12:49'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul başta olmak üzere çevre illerde güçlü bir şekilde hissedildi. Depremin ardından vatandaşların yakınlarına ulaşma çabası telefon hatlarında yoğunluğa yol açarken, iletişimde yaşanan aksamalar dikkat çekti.

TELEFON HATLARINDA YOĞUNLUK KRİZİ

Depremin hemen ardından milyonlarca kişi sevdiklerine ulaşmak için telefonlarına sarıldı. Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone gibi operatörlerin hatları, yoğun kullanım nedeniyle kilitlendi. X platformunda kullanıcılar, arama yapamama ve mesaj gönderememe sorunlarını dile getirdi. Ses trafiğinde %300 artış yaşandığı belirtiliyor. Bazı ilçelerde internet erişiminde de kesintiler yaşandığı vurgulanıyor.

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OLASI DAHA UZUN BİR DEPREMDE OLABİLECEKLER GÖRÜLDÜ

İstanbullular, deprem sonrası iletişimdeki aksamalar nedeniyle zor anlar yaşadı. X’te kullanıcılar, “Her depremde aynı kaos, hatlar yine çöktü!” diyerek tepkisini paylaştı. Operatörler, yoğunluğun sistemleri zorladığını, ancak sorunun çözümü için ekiplerin aralıksız çalıştığını belirtti.

ALTERNATİF İLETİŞİM ÖNERİSİ

Yetkililer ve deprem uzmanları, telefon hatlarındaki yükü azaltmak için vatandaşlara WhatsApp gibi internet tabanlı uygulamaları kullanmalarını önerdi. Uzmanlar 'acil durum ekiplerinin işini kolaylaştırmak için lütfen kısa mesaj veya internet üzerinden iletişim kurun' çağrısında bulunulurken, internetin de bazı bölgelerde çökmesi bu konuyu da zorlaştırdı...