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        Haberler Ekonomi Para Bakanlıktan Suriye açıklaması - Para Haberleri

        Bakanlıktan Suriye açıklaması

        Ticaret Bakanlığı, Suriye'nin uyguladığı yeni gümrük vergisi sistemine ilişkin açıklama yayımladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Son olarak, dün gerçekleştirilen görüşmelerde Suriye tarafıyla gümrük vergileri konusunda istişareler yapılmıştır. Görüşmelerin devamı olarak, önümüzdeki hafta bir yüz yüze toplantı yapılması planlanmıştır" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2025 - 14:08 Güncelleme: 17.01.2025 - 14:23
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        Ticaret Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması
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        Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

        "Suriye Yeni Yönetimi 11.01.2025 tarihinde ülke genelindeki tüm gümrük idarelerinde tek tip vergilendirme sistemine geçmiştir. Yürürlüğe konulan bu vergi sistemi Suriye’nin tüm sınır kapılarında ve gümrük idarelerinde aynı şekilde uygulanmaktadır.

        Ülkemiz, Suriye’de yeniden ekonomik kalkınma sürecinin hayata geçirilmesi, Suriye halkının ihtiyaç duyduğu ürünlere uygun koşullarda erişimin sağlanması ve Suriye’nin yeniden inşa faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyduğu ürünlerin ülkeye ulaştırılması konularında ortak çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda, son gümrük vergisi düzenlemesine ilişkin değerlendirmeler doğrultusunda, Suriye ile ticaret, gümrükler ve dış politika alanlarında görüşmeler yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir.

        Son olarak, dün gerçekleştirilen görüşmelerde Suriye tarafıyla gümrük vergileri konusunda istişareler yapılmıştır. Görüşmelerin devamı olarak, önümüzdeki hafta bir yüz yüze toplantı yapılması planlanmıştır. Diğer taraftan, ülkelerimiz arasında yeniden ve bu defa daha kapsamlı bir serbest ticaret anlaşmasının hayata geçirilmesi ile ilgili olarak da istekliliğimiz karşılıklı olarak paylaşılmıştır.

        Suriye’nin yeni hükümetinin kalkınma çalışmalarına yönelik sürecin tamamında, ülkemizin firmaları aktif bir şekilde katkı sunmaya devam edecektir. Bu süreçte, Suriyeli kardeşlerimizle ortak hedefler doğrultusunda iş birliğine hazır olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isteriz."

        Yeni Suriye hükümetinin yaptığı değişiklikle Türkiye'den ithal edilen malların gümrük vergisinde yüksek artışlar yaşanmıştı. Sınır kapılarında TIR kuyrukları oluşurken iş dünyası ihracatta sıkıntılar yaşandığını belirtmişti.

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