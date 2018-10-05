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Bakırköy’de dehşet saçan sürücünün ifadesi şaşırttı

Bakırköy’de kız arkadaşını darp edip otomobilini çevredekilerin üstüne süren Görkem Göçmen polise sevgilisini kendisinin değil çevredekilerin darp ettiğini söyledi.

05.10.2018 - 10:54 | Güncelleme:

İstanbul Bakırköy'de kız arkadaşını darp ettiği sırada vatandaşlarca fark edilip uyarılan Görkem Göçmen insanların üzerine araç sürmüş, dehşet anları yaşanmıştı. 5 kişinin yaralandığı olay ardından gözaltına alınan Göçmen'in kanında alkol çıkmış, şüpheli "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Sabah'ın haberine göre; Şüpheli Görkem Göçmen'in emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Göçmen şaşırtan ifadesinde, şunları kaydetti:

"Araçta 4 yıllık kız arkadaşım A.A. ile tartışıyorduk. Camı açtı, 'Senin nasıl bir insan olduğunu herkes bilsin' dedi. Aramızdaki konuyu camdan dışarı bağırarak anlatmaya başladı. Ben de bağırmaması için kendisini içeri çektim. Bu sırada kaldırım üzerinde bulunan bir erkek şahıs 'Ne oluyor' diye bağırdı. Arabaya doğru gelmeye başladı. Ben de kendisine A.A.'nın nişanlım olduğunu, aramızda tartıştığımızı söyledim. Konuya dâhil olmaya çalıştı, tartışmaya başladık. Ben araçtan indiğim an burada bulunan 10-15 kişilik grup bana saldırmaya başladı. Ben de can havli ile linç edilmemek için araca bindim ve araba ile oradan uzaklaşmaya çalıştım. Hangi yöne gidersem gideyim bu grup önümü kesip aracıma vurmaya başladılar. Ben de kendimi kurtarmak için kaldırım üzerinden adını bilmediğim bir sokağa girdim. Kimseye aracım ile bilerek zarar vermek gibi bir niyetim de yoktu."

 

"Aracıma zarar veren kişileri bulmak için geri döndüm. Vardığımda burada bulunanlar yine bana saldırmaya çalıştır. Ben de kendimi korumaya çalıştım" diyen zanlı "Araçta A.A.'yı darp ettiniz mi" sorusuna şöyle cevap verdi: "Araçta konuştuk ve tartıştık. Ama darp etmedim Ancak ilk tartışmamızda beni darp etmeye çalışanların arasına girdiği için arada A.A. da darp edildi" diye cevap verdi

 

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