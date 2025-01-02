Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Balıkçılar müsilajdan dertli | Son dakika haberleri

        Marmara ve Kuzey Ege'de görülen müsilaj balıkçıları da etkiledi

        Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi'nde görülen müsilaj nedeniyle balıkçılar dertli olduklarını belirtiyor. Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği (DEM-BİR) Çanakkale-Tekirdağ Bölge Birliği Başkanı Naci Karabiber, "Müsilaj hızlı yayılarak, özellikle Erdek Körfezi'ni kapattı. Lokal olarak avcılığı engelleyecek seviyeye geldi" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 11:35 Güncelleme: 02.01.2025 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkçılar müsilajdan dertli
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi'nde 2020 yılında etkili olan müsilaj yeniden görülmeye başlandı. Boğazın bazı noktalarında az miktarda görülen müsilaj, özellikle balıkçılarda tedirginlik yarattı.

        DEM-BİR Çanakkale-Tekirdağ Bölge Birliği Başkanı Naci Karabiber, müsilajın bazı balıkçıların av malzemelerine zarar verdiğini söyledi.

        Müsilajın daha önceki yıllarda ilk olarak İzmit Körfezi'nde görüldüğünü hatırlatan Karabiber, şunları söyledi:

        REKLAM

        "Müsilaj bu yıl ise Erdek Körfezi'nde kasım ayının başında başladı, ortalarına doğru yoğunlaştı. Lokal olarak avcılığı engelleyecek seviyeye geldi. Ama 2020 yılında olan müsilajın çeyreği kadar bile yok. Müsilaj asıl olarak suyun altındadır. Suyun üzerinde görülen kısmı aslında risksiz olanıdır. Müsilajın çok olduğu yıllarda balık göç edemiyor. Denizde oksijen kalmıyor, balık yolunu bulamıyor. Ondan sonraki yıl denizde balık olmaz. Çünkü o yıl balık göçünü, doğal oluşumunu tamamlayamamıştır. Müsilajın en fazla olumsuz etki ettiği balıklar, dip balıklarıdır. Lüfer, palamut, hamsi gibi balıkları müsilaj pek etkilemez."

        Erdek Körfezi'nde müsilaj başladığında çok iyi hamsi popülasyonu olduğunu ifade eden Karabiber, "Su sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerindeydi. Müsilaj hızlı yayılarak, Erdek Körfezi'ni kapattı. Gemlik Körfezi'nde birkaç balıkçı teknesine yapışan müsilaj nedeniyle vinci kırıldı, ağları yırtıldı. Ondan sonra kuzey yönlü rüzgarlar esmeye başlayınca müsilajı bastırdı. Avcılığa devam edildi. 2020 yılında olan müsilaj, bu sene olmayacak. O kadar müsilaj görülmeyecek. Kuzey yönlü rüzgarların esmesi iyi denk geldi. Rüzgar güney yönlü devam etseydi, tekrar aynı sonuçları görebilirdik" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #Çanakkale Haberleri
        #müsilaj
        #balıkçılar
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        DEM heyeti, Bahçeli ile görüşecek
        DEM heyeti, Bahçeli ile görüşecek
        Yiyecek içecekte İstanbul Havalimanı rekor kırdı
        Yiyecek içecekte İstanbul Havalimanı rekor kırdı
        Cezaevinden çıktı, tetiğe bastı! Kan davası!
        Cezaevinden çıktı, tetiğe bastı! Kan davası!
        Yalıdaki kaçak yılbaşı partisine polis baskını
        Yalıdaki kaçak yılbaşı partisine polis baskını
        Ağabeyi 14, küçük kız 8 yaşındaydı... İki kardeş ağlattı!
        Ağabeyi 14, küçük kız 8 yaşındaydı... İki kardeş ağlattı!
        Artvin’de son 5 yılda 500'ü aşkın afet
        Artvin’de son 5 yılda 500'ü aşkın afet
        Beşiktaş'ın 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ın 11'i netleşiyor
        Sohbet uygulamasına engel geldi!
        Sohbet uygulamasına engel geldi!
        G.Saray'dan Eyüpspor'a yakın markaj!
        G.Saray'dan Eyüpspor'a yakın markaj!
        Esad rejimi Kasyun Dağını bomba üretim merkezi olarak kullanıyormuş
        Esad rejimi Kasyun Dağını bomba üretim merkezi olarak kullanıyormuş
        ABD'deki araçlı saldırıya dair neler biliniyor?
        ABD'deki araçlı saldırıya dair neler biliniyor?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        Aşk yeniden
        Aşk yeniden
        Fenerbahçe'de iki ayrılık kapıda!
        Fenerbahçe'de iki ayrılık kapıda!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir! Dolandırılan kadının zaferi!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir! Dolandırılan kadının zaferi!
        Ya kahve hiç olmasaydı?
        Ya kahve hiç olmasaydı?
        Emre, 28 yaşındaydı... Yolda yürürken kurşun yağmuru!
        Emre, 28 yaşındaydı... Yolda yürürken kurşun yağmuru!
        "Biraz düşünerek çocuk yapsınlar"
        "Biraz düşünerek çocuk yapsınlar"
        Tesla araç patladı
        Tesla araç patladı