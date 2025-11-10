Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 01.06’da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkezi Sındırgı ilçesi olan depremin derinliği 11.01 kilometre olarak ölçüldü.

Çevre illerden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.