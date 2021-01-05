Balıklar'dan 'Yüksekten'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerMüzikBalıklar'dan 'Yüksekten' - Magazin haberleri
ABONE OL

Balıklar'dan 'Yüksekten'

"Balıklar" grubunun ikinci teklisi "Yüksekten", 8 Ocak’ta dinleyicisiyle buluşacak. Grubun vokalist ve gitaristi Suat Uğur Kır, "Tek çabamız Türkçe Rock müziğine hak ettiği ivmeyi yeniden kazandırmak" ifadelerini kullandı

Balıklar'dan 'Yüksekten' - Magazin haberleri
Balıklar'dan 'Yüksekten'
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Geçen yıl, ilk EP’leri "Tam Ortasına" ile rock piyasasına hızla giriş yapan "Balıklar", dikkatleri yine geçen sene çıkarttıkları ilk teklileri olan "Ambulans" ile üzerilerine çekmeyi başarmıştı.

Şimdi de "Yüksekten" ile geniş bir kitleye erişmek üzere yola çıkan grup, hız kesmeden yeni şarkılarını dinleyicileriyle buluşturmaya devam edecek.

Geçen yıl yayınladıkları ilk EP’leri "Tam Ortasına" ile rock camiasında ses getirdiklerini söylenen grubun vokalist ve gitaristi Suat Uğur Kır, "Tek çabamız Türkçe Rock müziğine hak ettiği ivmeyi yeniden kazandırmak" ifadelerini kullandı.

"Yüksekten"adlı yeni tekliyi yayınlayan "Balıklar", salgının bir an önce bitmesi ve sahnelere tekrar dönmek için sabırsızlandıklarını da ifade etti.

Grubun davulcusu Kutay Ergünbay ise yeni şarkılarını şöyle anlattı:

Zamanımızın büyük çoğunluğunu müzik yaparak ve müzik düşünerek geçiriyoruz. Bu piyasada kalıcı olmak istiyoruz. Her şarkımızda da kendimizi ve müziğimizi bir adım daha ileriye taşıdığımızı düşünüyoruz.

"Yüksekten"in albüm kapağını Ayyuka ve Büyük Ev Ablukada grubundan tanıdığımız Alican Tezer, PR danışmanlığını Erdi Gökçek, prodüksiyonunu da Aybars Gülümser üstlendi. Şarkının mixlerini ise Suat Uğur Kır ve Aybars Gülümser yaptı. Şarkı 8 Ocak itibariyle tüm dijital mecralarda yer alacak.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İrem, 'Gitme' ile geri dönüyor - Magazin haberleri
MÜZİKİrem, 'Gitme' ile geri dönüyor
Emir'den yeni şarkı - Magazin haberleri
MÜZİKEmir'den yeni şarkı
Bahadır Tatlıöz'den 'Neredesin' - Magazin haberleri
MÜZİKBahadır Tatlıöz'den 'Neredesin'
Can Bonomo, 'Yine Karşılaşırsak'ı kliplendirdi - Magazin haberleri
MÜZİK'Yine Karşılaşırsak'ı kliplendirdi
Can Bonomo'dan pandemi klibi - Magazin haberleri
MÜZİKCan Bonomo'dan pandemi klibi
Emre Aydın'dan 'Blame' - Magazin haberleri
MÜZİKEmre Aydın'dan 'Blame'
Emir'den yeni şarkı - Magazin haberleri
MÜZİKEmir'den yeni şarkı
Deeperise ile Emircan İğrek'ten sürpriz işbirliği - Magazin haberleri
MÜZİKSürpriz işbirliği
Kaan Boşnak'tan yeni yıl öncesi sürpriz şarkı - Magazin haberleri
MÜZİKYeni yıl öncesi sürpriz şarkı
Online konserler sürüyor - Magazin haberleri
MÜZİKOnline konserler sürüyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X