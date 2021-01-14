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Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 3 trilyon 545 milyar liraya geriledi

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 31 milyar 145 milyon lira azalarak 3 trilyon 544 milyar 779 milyon liraya indi.Tüketici kredileri tutarı, 8 Ocak ile biten haftada 136 milyon lira azalarak 675 milyar 816 milyon liraya indi.

Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 3 trilyon 545 milyar liraya geriledi
AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 8 Ocak ile biten haftada 31 milyar 145 milyon lira düşüş gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 575 milyar 923 milyon liradan 3 trilyon 544 milyar 779 milyon liraya geriledi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil),geçen hafta 25 milyar 461 milyon lira azaldı. Söz konusu haftada yüzde 0,7 gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 429 milyar 567 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ AZALDI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 8 Ocak ile biten haftada 136 milyon lira azalarak 675 milyar 816 milyon liraya indi. Söz konusu kredilerin 277 milyar 871 milyon lirası konut, 11 milyar 774 milyon lirası taşıt ve 386 milyar 171 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 3 milyar 861 milyon lira gerileyerek 587 milyar 749 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 1,8 düşerek 142 milyar 571 milyon liraya indi.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 62 milyar 874 milyon lirası taksitli, 79 milyar 697 milyon lirası taksitsiz oldu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 8 Ocak itibarıyla bir önceki haftaya göre 596 milyon lira artarak 151 milyar 535 milyon liraya çıktı. Söz konusu takipteki alacakların 111 milyar 17 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 149 milyon lira artarak 763 milyar 543 milyon lira oldu.

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