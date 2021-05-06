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Bankacılık sektörünün toplam mevduatı 3 trilyon 782.3 milyar liraya yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 132,3 milyon lira artarak 3 trilyon 782,3 milyar liraya yükseldi. Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 140 milyon dolar azalarak 252 milyar 906 milyon dolara indi

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
AA

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 30 Nisan ile biten haftada 132 milyon 341 bin lira artarak 3 trilyon 782 milyar 177 milyon 32 bin liradan, 3 trilyon 782 milyar 309 milyon 373 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,26 azalışla 1 trilyon 641 milyar 381 milyon 907 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,32 yükselişle 1 trilyon 999 milyar 234 milyon 984 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 140 milyon dolar azalarak 252 milyar 906 milyon dolara indi.

Yurt içinde yerleşik kişilerin YP mevduat tutarı 224 milyar 827 milyon dolar olurken, bunun 140 milyar 945 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişilerin, 83 milyar 882 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİ MİKTARI AZALDI

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,22 artarak 657 milyar 308 milyon 992 bin lira oldu.

Aynı dönemde, taksitli ticari krediler yüzde 0,16 azalışla 567 milyar 654 milyon 45 bin liraya gerilerken, kredi kartları bakiyesi yüzde 2,35 artışla 219 milyar 940 milyon 760 bin liraya yükseldi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 251 milyar 940 milyon 485 bin lirası konut, 9 milyar 734 milyon 530 bin lirası taşıt ve 395 milyar 633 milyon 977 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 30 Nisan ile biten haftada 15 milyar 582 milyon 177 bin lira artarak 3 trilyon 687 milyar 596 milyon 888 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,98 artış gösterdi.

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