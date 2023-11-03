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        Haberler Gündem Çevre Baraj doluluk oranları | İstanbul'da, 1 günlük yağışın ardından işte barajlarda son durum! Yağışın ardından baraj doluluk oranı, 3 Kasım itibariyle barajların doluluk oranı

        İstanbul'da, 1 günlük yağışın ardından işte barajlarda son durum!

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, dün yüzde 18.07 olan barajlardaki doluluk oranı, metrekareye ortalama 13 kilogram yağış düşen İstanbul'da, bir günlük yağışın ardından bugün itibarıyla yüzde 18.03 olarak ölçüldü. Yetkililer mega kentte, vatandaşların su kullanımı konusunda tasarruflu olması çağrısında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2023 - 09:57 Güncelleme: 03.11.2023 - 10:05
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        İstanbul'da, 1 günlük yağışın ardından işte barajlarda son durum!
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        Yurt genelinde süren kuraklığın ardından İstanbul dün saat: 16.00'dan itibaren yağış aldı. 20 dakika içinde 40 şimşeğin çaktığı mega kentte, metrekareye ortalama 13 kilogram yağış düştü.

        DOLULUK ORANI DEĞİŞMEDİ

        Dün itibariyle yüzde 18.03 olarak ölçülen barajların doluluk oranına ilişkin son açıklama bu sabah İSKİ'den geldi.

        YÜZDE 18.03 OLARAK ÖLÇÜLDÜ

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        İSKİ'nin yaptığı açıklamaya göre, 3 Kasım itibariyle İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranının; yüzde 18.03 olduğu bildirildi.

        SU KULLANIMINA DİKKAT

        Yetkililer, İstanbulluların su kullanımı konusunda dikkatli olması çağrısında bulundu.

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