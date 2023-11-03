İstanbul'da, 1 günlük yağışın ardından işte barajlarda son durum! İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, dün yüzde 18.07 olan barajlardaki doluluk oranı, metrekareye ortalama 13 kilogram yağış düşen İstanbul'da, bir günlük yağışın ardından bugün itibarıyla yüzde 18.03 olarak ölçüldü. Yetkililer mega kentte, vatandaşların su kullanımı konusunda tasarruflu olması çağrısında bulundu

Habertürk Giriş: 03.11.2023 - 09:57 Güncelleme: 03.11.2023 - 10:05 facebook

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