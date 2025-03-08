La Liga'nın 27. haftasında Barcelona ile Osasuna karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yolunda zirvede emin adımlarla ilerleyen Katalanlar, kritik karşılaşmadan galip gelmek istiyor. Hansi Flick'in müsabakaya hangi kadro ile çıkacağı ise araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Barcelona- Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?