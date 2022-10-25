18 Kasım'da vizyona girecek olan 'Barış Akarsu: Merhaba' filminden ilk kareler yayınlandı. Barış Akarsu’yu İsmail Ege Şaşmaz’ın canlandırdığı 'Barış Akarsu: Merhaba'da, Almila Ada, Şafak Pekdemir, Hüseyin Avni Danyal, Ebru Nil Aydın, Metin Coşkun, Aslıhan Kapanşahin ve Burak Satıbol oynuyor. Yönetmenliğini Mert Dikmen’in yaptığı filmin senaryosunu ise Mert Dikmen ve Can Anar kaleme aldı.

TÜRKİYE’DE VE 23 ÜLKEDE GÖSTERİME GİRECEK

Barış Akarsu hayranlarının ve tüm müzikseverlerin özlemle beklediği 'Barış Akarsu: Merhaba', 18 Kasım 2022’de Türkiye’nin yanı sıra 10 Avrupa, 10 Ortadoğu ülkesi, Azerbaycan, Rusya ve Kazakistan’da gösterime girecek. Filmin müziklerini ise Eser Taşkıran ve Mehmet Can Erdoğan yaptı.

Filmde İsmail Ege Şaşmaz, oyunculuğu kadar sesiyle de adından söz ettirecek. İzleyiciler İsmail Ege Şaşmaz’ın seslendirdiği şarkılarla müzikte nostaljik bir yolculuğa çıkacak.