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Haberler Magazin 'Barış Akarsu Merhaba' filminin afişini sevenleri seçti - Magazin haberleri
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'Barış Akarsu Merhaba' filminin afişini müzisyenin sevenleri seçti

Anadolu rock müziğinin sevilen ismi Barış Akarsu'nun yaşam öyküsünü anlatan 'Barış Akarsu Merhaba' filmi, 18 Kasım'da vizyona giriyor. Hayranlarının merakla beklediği filmin afişini ise merhum müzisyenin sevenleri belirledi

'Barış Akarsu Merhaba' filminin afişini sevenleri seçti - Magazin haberleri
'Barış Akarsu Merhaba' filminin afişini müzisyenin sevenleri seçti
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Son yıllarda büyük ilgi gören biyografi filmlerine Barış Akarsu'nun hayat hikayesi de ekleniyor. Akarsu'nun yaşam öyküsünü anlatan 'Barış Akarsu Merhaba' filmi, 18 Kasım’da gösterime girecek. Müzikseverlerin özlemle beklediği filmin afişini, Akarsu'nun hayranları belirledi. Filmin afiş oylamasına beş binin üzerinde kişi katıldı.

Filmde, Barış Akarsu'yu İsmail Ege Şaşmaz canlandırıyor. Filmde ayrıca, Almila Ada, Şafak Pekdemir, Hüseyin Avni Danyal, Ebru Nil Aydın, Metin Coşkun, Aslıhan Kapanşahin ve Burak Satıbol rol alıyor.

Yapımcılığını Fikri Harika Production ve Aytaç Medya’nın üstlendiği, yönetmenliğini Mert Dikmen’in yaptığı filmin senaryosunu ise Mert Dikmen ve Can Anar kaleme aldı.

TÜRKİYE’DE VE 23 ÜLKEDE GÖSTERİME GİRECEK

18 Kasım 2022’de Türkiye’nin yanısıra 10 Avrupa, 10 Ortadoğu ülkesi, Azerbaycan, Rusya ve Kazakistan’da gösterime girecek filmin müziklerini ise Eser Taşkıran ve Mehmet Can Erdoğan yaptı.

Barış Akarsu’nun hayatını izlerken duygusal anlar yaşayacak hayranları, İsmail Ege Şaşmaz’ın seslendirdiği şarkılarla müzikte nostaljik bir yolculuğa çıkacak.

SES YARIŞMASIYLA STARLIĞA UZANAN BİR HİKAYE

Amasra'da 29 Haziran 1979'da dünyaya "merhaba" diyen Barış Akarsu'nun hikayesi, müzik yolculuğuna yön veren Ereğli'deki günlerinden, yaşamının dönüm noktasını oluşturan İstanbul'daki ses yarışmasına uzanıyor. Film, Barış'ın "Yalancı Yarim" dizisi için bulunduğu Bodrum'da noktalanan; tamamlanamayan hayallerine, yarım kalmışlıklarına ışık tutuyor...

'TEK BİR ŞEY OL, EN İYİSİNİ OL'

Remzi Dedesi ile balığa çıkan, tuttukları balıkları ailesiyle keyifle yiyen küçük Barış'ın daha çocuk yaşlarda müziğe olan ilgisi, ailesinin gözünden kaçmaz. Adını da zaten Barış Manço'dan almıştır... Dedesi, lise mezuniyeti için ona hediye olarak bir gitar bir de çok sevdiği Halikarnas Balıkçısı'nın "Aganta Burina Burinata" kitabını alır. Ama o hediyeleri vermeye yetmez ömrü… Dayanamaz kalbi… Barış, ne o kitabı yanından ayırır ne de dede nasihatı olan ve filme de damga vuran o özlü sözü: ''Tek bir şey ol, en iyisini ol.''

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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