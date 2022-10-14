Kıyafetlerinin aynısı dikildi

Habertürk 'ün haberine göre; filmin hazırlık sürecinde, 14 yıl önce Bodrum'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun kendi kıyafetlerinin kullanılması planlanmıştı. Ancak kilosu sebebiyle uymayınca, İsmail Şaşmaz için Barış Akarsu'nun kıyafetlerinin aynılarının farklı ölçüde dikildiği öğrenildi.

18 Kasım 2022’de Türkiye’nin yanı sıra 10 Avrupa, 10 Ortadoğu ülkesi, Azerbaycan, Rusya ve Kazakistan’da gösterime girecek filmin müziklerini ise Eser Taşkıran ve Mehmet Can Erdoğan yaptı.

'Barış Akarsu Merhaba'da, İsmail Şaşmaz'ın yanı sıra Almila Ada, Şafak Pekdemir, Hüseyin Avni Danyal, Ebru Nil Aydın, Metin Coşkun, Aslıhan Kapanşahin ve Burak Satıbol dol aldı. Yönetmenliğini Mert Dikmen’in yaptığı filmin senaryosunu ise Mert Dikmen ve Can Anar kaleme aldı.

"TEK BİR ŞEY OL, EN İYİSİNİ OL"

Remzi dedesi ile balığa çıkan, tuttukları balıkları ailesiyle keyifle yiyen küçük Barış Akarsu'nun daha çocuk yaşlarda müziğe olan ilgisi, ailesinin gözünden kaçmaz. Adını da zaten Barış Manço'dan almıştır...

Dedesi, lise mezuniyeti için ona hediye olarak bir gitar bir de çok sevdiği Halikarnas Balıkçısı'nın "Aganta Burina Burinata" kitabını alır ama o hediyeleri vermeye yetmez ömrü… Dayanamaz kalbi… Barış, ne o kitabı yanından ayırır ne de dede nasihatı olan ve filme de damga vuran o özlü sözü: "Tek bir şey ol, en iyisini ol..."

Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram