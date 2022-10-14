Kıyafetlerinin aynısı dikildi

Son yıllarda biyografi filmleri sıkça beyazperdede yer almaya başlamıştı. Kamuoyuna mâl olmuş kişilerin beyazperdeye yansıyan hayatları, izleyiciler tarafından büyük ilgi görüyordu.
Süleyman Dilbirliği, Elyasa Bazna, Naim Süleymanoğlu, Halis Karataş, Neslican Tay, Müslüm Gürses, Dilberay ve Bergen'in ardından Barış Akarsu'nun hayatı da 18 Kasım'da sinemaya taşınacak. Akarsu'yu oyuncu İsmail Ege Şaşmaz canlandırdı.
KIYAFETLERİNİN AYNISI DİKİLDİ
Habertürk'ün haberine göre; filmin hazırlık sürecinde, 14 yıl önce Bodrum'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun kendi kıyafetlerinin kullanılması planlanmıştı. Ancak kilosu sebebiyle uymayınca, İsmail Şaşmaz için Barış Akarsu'nun kıyafetlerinin aynılarının farklı ölçüde dikildiği öğrenildi.
'Barış Akarsu Merhaba'da, İsmail Şaşmaz'ın yanı sıra Almila Ada, Şafak Pekdemir, Hüseyin Avni Danyal, Ebru Nil Aydın, Metin Coşkun, Aslıhan Kapanşahin ve Burak Satıbol dol aldı. Yönetmenliğini Mert Dikmen’in yaptığı filmin senaryosunu ise Mert Dikmen ve Can Anar kaleme aldı.
TÜRKİYE'DE VE 23 ÜLKEDE GÖSTERİME GİRECEK
18 Kasım 2022’de Türkiye’nin yanı sıra 10 Avrupa, 10 Ortadoğu ülkesi, Azerbaycan, Rusya ve Kazakistan’da gösterime girecek filmin müziklerini ise Eser Taşkıran ve Mehmet Can Erdoğan yaptı.
Barış Akarsu'nun hayatını izlerken duygusal anlar yaşayacak olan hayranları, İsmail Ege Şaşmaz'ın seslendirdiği şarkılarla da nostaljik bir yolculuğa çıkacak.
SES YARIŞMASIYLA STARLIĞA UZANAN BİR HİKAYE
Amasra'da 29 Haziran 1979'da dünyaya "merhaba" diyen Barış Akarsu'nun hikâyesi, müzik yolculuğuna yön veren Ereğli'deki günlerinden, yaşamının dönüm noktasını oluşturan İstanbul'daki ses yarışmasına uzanıyor.
Film, Barış Akarsu'nun 'Yalancı Yarim' dizisi için bulunduğu Bodrum'da noktalanan; tamamlanamayan hayallerine, yarım kalmışlıklarına ışık tutuyor...
"TEK BİR ŞEY OL, EN İYİSİNİ OL"
Remzi dedesi ile balığa çıkan, tuttukları balıkları ailesiyle keyifle yiyen küçük Barış Akarsu'nun daha çocuk yaşlarda müziğe olan ilgisi, ailesinin gözünden kaçmaz. Adını da zaten Barış Manço'dan almıştır...
Dedesi, lise mezuniyeti için ona hediye olarak bir gitar bir de çok sevdiği Halikarnas Balıkçısı'nın "Aganta Burina Burinata" kitabını alır ama o hediyeleri vermeye yetmez ömrü… Dayanamaz kalbi… Barış, ne o kitabı yanından ayırır ne de dede nasihatı olan ve filme de damga vuran o özlü sözü: "Tek bir şey ol, en iyisini ol..."
Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram
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