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"Barış Akarsu Merhaba" filminin çekimleri başlıyor

2007 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu aramızdan ayrılan müzisyen Barış Akarsu'nun yaşamı, beyazperdede hayat buluyor. "Barış Akarsu Merhaba" adlı filminin oyuncuları, yapım şirketinde bir araya gelerek okuma provası yaptı. Filmin çekimleri haziran ayının ilk haftası başlayacak

"Barış Akarsu Merhaba" filminin çekimleri başlıyor
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HABERTURK.COM

14 yıl önce Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden şarkıcı Barış Akarsu'nun (28) yaşamı, beyazperdeye aktarılmaya hazırlanıyor.

"Barış Akarsu Merhaba" adlı filminin oyuncuları, yapım şirketinde bir araya gelerek okuma provasını gerçekleştirdi. Filmin çekimleri, haziran ayının ilk haftası başlayacak.

Yapımcılığını Fikri Harika Prodüksiyon adına Özgür Tari’nin yaptığı "Barış Akarsu Merhaba" filmini Mert Dikmen ve Can Anar kaleme alıyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise Mert Dikmen oturuyor.

Filmde Barış Akarsu'nun hayatının üç dönemi konu edilecek. 1979 yılında Amasra'da dünyaya gelen Barış Akarsu arkadaşlarının ısrarı üzerine 2004 yılında atv'deki "Akademi Türkiye" adlı yarışmaya katıldı. Yarışmada seyirciler tarafından yoğun ilgi ve sevgiyle karşılandı. Rock ve Anadolu rock tarzında şarkılar seslendirdi. Daha sonra Star TV'de 2006 ve 2007 yıllarında "Yalancı Yarim" dizisinde Merve Sevi ile başrol oynadı. Film çekimleri için gittiği Bodrum'da geçirdiği Trafik kazasında hayatını kaybetti.

Barış Akarsu
Barış Akarsu


Filmde Barış Akarsu'yu ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, babasını Hüseyin Avni Danyal, dedesini Metin Coşkun, Aslıhan Kapanşahin kız kardeşini, sevgilisini Aslı Bekiroğlu, Burak Satıbol yakın arkadaşını, Aytaç Uşun ise yakın arkadaşına hayat verecek.

İsmail Ege Şaşmaz
İsmail Ege Şaşmaz

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