Barış Akarsu'nun hayatı film oluyor! 0:00 / 0:00

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Son yıllarda biyografi filmleri sıkça beyazperdede yer almaya başladı. Kamuoyuna mâl olmuş kişilerin beyazperdeye yansıyan hayatları, izleyiciler tarafından büyük ilgi görüyor. 'Müslüm' ve 'Dilberay'ın ardından şarkıcı Bergen'in hayatı da sinemaya taşınmıştı.

HABERİ FERHAT ASLAN DUYURDU

Son olarak 14 yıl önce Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden şarkıcı Barış Akarsu'nun yaşamı da beyazperdeye aktarılmaya hazırlanıyor. Haberi CJ ENM Türkiye COO'su Ferhat Aslan, açıkladı.

İsmail Ege Şaşmaz

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ CANLANDIRACAK

Ayrıca Akarsu'ya hayat verecek isim hakkında da sürpriz bir iddia ortaya atıldı. tv100'ün haberine göre; 28 yaşında toprağa verilen Barış Akarsu'nun hayatını İsmail Ege Şaşmaz'ın canlandıracak.

BARIŞ AKARSU HAKKINDA

Barış Akarsu, 29 Haziran 1979, Bartın'da doğdu. 4 Temmuz 2007, Bodrum'da hayatını kaybetti.

Çocuk yaştan beri müziğe duyduğu ilgiden dolayı çeşitli enstrümanları çalmayı öğrenmiştir. 2004 yılında profesyonel anlamda müzik yapmak için arkadaşlarının ısrarı üzerine 'Akademi Türkiye' adlı yarışmaya katılmıştır.

Barış Akarsu

Uzun süre yer aldığı yarışmada Haluk Levent ve Deniz Arcak gibi birçok isimle düet yapmıştır. Başarıyla finaline kaldığı yarışmadan birinci olarak ayrılmıştır.

2004 yılının Temmuz ayında ilk albümünün kayıtları için beş ay kadar sürdürdüğü çalışmaların ardından "Islak Islak" adını verdiği albümünü 30 Aralık 2004 tarihinde çıkarmıştır. Bu albümden ilk olarak söz ve müziği Cem Karaca'ya ait olan ve albümle aynı adı taşıyan "Islak Islak" adlı şarkıyı yayımlamıştır. Albümden bir hafta sonra bir tanıtım konseri düzenlemiştir ve düzenlediği bu konser büyük ilgi görmüştür.

Çeşitli radyo ve televizyon programlarına katılmıştır. İlk albümünün ardından Türkiye çapında tanınmaya başlamıştır. 2006 yılının başlarında ikinci albümünün hazırlıklarına başlamıştır. "Düşmeden Bulutlarda Koşmam Gerek" adını verdiği albümü, 3 Temmuz 2006 tarihinde yayımlanmıştır.

Albüm çıktıktan kısa bir süre sonra yayımlanmaya başlayan "Yalancı Yarim" adlı dizinin başrolünde Merve Sevi ile birlikte oynamaya başlamıştır. "Yaz Demedim" adlı şarkısının klibini bu dizinin çekimlerinde gerçekleştirmiştir.

Barış Akarsu için 2006 ve 2007 yılları oldukça yoğun ve kariyeri için olumlu geçmiştir. 9 Mayıs 2007 tarihinde gerçekleştirilen 13. Kral TV Video Müzik Ödülleri En İyi Rock Sanatçısı Ödülü'nün sahibi olmuştur ve ödülünü Murat Göğebakan'ın elinden almıştır. Dizi çekimleri ve konserler devam ederken 28. yaş günü olan 29 Haziran 2007 Cuma akşamı, saat 22:30 civarında, Muğla ilinin Bodrum ilçesine 5 kilometre mesafede olan Torba Kavşağı'nda bir trafik kazası geçirmiştir.

Beş gün yoğun bakımda kalan Barış Akarsu, 4 Temmuz 2007 tarihinde hayatını kaybetti. Ölümünden altı ay sonra 2008 yılında stüdyoda ve oynadığı dizide seslendirdiği parçalardan oluşan "Ayrılık Zamansız Gelir" adlı albümü yayımlanmıştır.