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Haberler Magazin Barış Akarsu'nun vefatına neden olan kazadan 6 saat önce çekilen videosu gündem oldu - Magazin haberleri
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Barış Akarsu'nun kazadan 6 saat önce çekilen videosu gündem oldu

Bodrum'da 14 yıl önce geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren şarkıcı Barış Akarsu'nun, kazadan 6 saat önce çekilen videosu sosyal medyada gündem oldu

Barış Akarsu'nun vefatına neden olan kazadan 6 saat önce çekilen videosu gündem oldu - Magazin haberleri
Kazadan 6 saat önce çekilen videosu gündem oldu
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HABERTURK.COM

Barış Akarsu, 29 Haziran 2007 Cuma günü 28. yaşını kutladıktan sonra Muğla'nın Bodrum ilçesine 5 km mesafe kala Torba Kavşağı'nda trafik kazası geçirmiş ve 4 Temmuz'da hayatını kaybetmişti.

Bu hafta hem doğum günü hem de ölüm yıl dönümü kutlanan Akarsu'nun eski görüntüleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Barış Akarsu'nun vefatına neden olan kazadan 6 saat önce çekilen görüntülerde, ünlü şarkıcının yanına gelen sevenleriyle sohbet ederek 2 hafta daha orada olduğunu belirterek arkadaşlarıyla görüşeceğini söylüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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