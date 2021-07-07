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Barış Akarsu'nun vefatına neden olan kazadan 6 saat önce çekilen videosu gündem oldu - Magazin haberleri

Kazadan 6 saat önce çekilen videosu gündem oldu 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Barış Akarsu, 29 Haziran 2007 Cuma günü 28. yaşını kutladıktan sonra Muğla'nın Bodrum ilçesine 5 km mesafe kala Torba Kavşağı'nda trafik kazası geçirmiş ve 4 Temmuz'da hayatını kaybetmişti.

Bu hafta hem doğum günü hem de ölüm yıl dönümü kutlanan Akarsu'nun eski görüntüleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Barış Akarsu'nun vefatına neden olan kazadan 6 saat önce çekilen görüntülerde, ünlü şarkıcının yanına gelen sevenleriyle sohbet ederek 2 hafta daha orada olduğunu belirterek arkadaşlarıyla görüşeceğini söylüyor.