Barış Akarsu doğum gününde anıldı

İHA

29 Haziran 2007 Cuma günü Muğla'nın Bodrum ilçesine 5 km mesafe kala Torba Kavşağı'nda trafik kazası geçiren ve yoğun bakım servisinde süren yaşam mücadelesini 4 Temmuz 2007 günü kaybederek hayata veda eden Barış Akarsu doğum yıl dönümünde kabri başında alındı. Akarsu'nun mezarına gidemeyen sevenleri, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu.

Sesi ve kişiliği ile kısa sürede müzikseverlerin gönlünde taht kuran Barış Akarsu'nun kız kardeşi Nesrin Akarsu başta olmak üzere Akarsu'nun hayranları da mezarı ziyaret ederek çiçekler bıraktı. Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu ise hastanede devam eden tedavisi nedeniyle anma programına katılamadı.

Nesrin Akarsu yaptığı açıklamada, "Duygularımız sadece yıl olarak değil her gün içimizde. Yine sevenleriyle birlikteyiz. Yine güzel bir şekilde anmaya devam edeceğiz Allah izin verdikçe. Arayanlarımız çok, yazanlarımız çok. Onlar zaten hiç yalnız bırakmıyorlar. Yaz kış bizimle hepsi. 24 Haziran - 4 Temmuz anma günlerinde de beraberiz. Gelemeyenler telefonlarıyla mesajlarıyla ağabeyime hayrına yapılan yardımlarıyla birlikte bizimle birlikte. Şimdi burada bizimle birlikte olan arkadaşlarımızla, gelen var gelemeyen var, gelenlerle birlikte anıyoruz" dedi.

HAYATI FİLM OLUYOR

Barış Akarsu'nun hayatının anlatılacağı bir filminde çekimlerine başlanacağını söyleyen Akarsu, "Filmini düşündük. Artık 14 yıl sonra filmine de ailecek karar verdik. Olmasını istedik... Böyle olmasını, 14 yıl sonra yaşaması daha çok küçük nesillere, şimdiki nesillere ulaşmak için filminin olmasını çok istedik. Başlayacaklar hayırlısıyla" ifadelerini kullandı.

BARIŞ AKARSU KİMDİR?

Barış Akarsu, 29 Haziran 1979, Bartın'da doğdu. 4 Temmuz 2007, Bodrum'da hayatını kaybetti.

Çocuk yaştan beri müziğe duyduğu ilgiden dolayı çeşitli enstrümanları çalmayı öğrenmiştir. 2004 yılında profesyonel anlamda müzik yapmak için arkadaşlarının ısrarı üzerine 'Akademi Türkiye' adlı yarışmaya katılmıştır.

Uzun süre yer aldığı yarışmada Haluk Levent ve Deniz Arcak gibi birçok isimle düet yapmıştır. Başarıyla finaline kaldığı yarışmadan birinci olarak ayrılmıştır.

2004 yılının Temmuz ayında ilk albümünün kayıtları için beş ay kadar sürdürdüğü çalışmaların ardından "Islak Islak" adını verdiği albümünü 30 Aralık 2004 tarihinde çıkarmıştır. Bu albümden ilk olarak söz ve müziği Cem Karaca'ya ait olan ve albümle aynı adı taşıyan "Islak Islak" adlı şarkıyı yayımlamıştır. Albümden bir hafta sonra bir tanıtım konseri düzenlemiştir ve düzenlediği bu konser büyük ilgi görmüştür.

Çeşitli radyo ve televizyon programlarına katılmıştır. İlk albümünün ardından Türkiye çapında tanınmaya başlamıştır. 2006 yılının başlarında ikinci albümünün hazırlıklarına başlamıştır. "Düşmeden Bulutlarda Koşmam Gerek" adını verdiği albümü, 3 Temmuz 2006 tarihinde yayımlanmıştır.

Albüm çıktıktan kısa bir süre sonra yayımlanmaya başlayan "Yalancı Yarim" adlı dizinin başrolünde Merve Sevi ile birlikte oynamaya başlamıştır. "Yaz Demedim" adlı şarkısının klibini bu dizinin çekimlerinde gerçekleştirmiştir.

Barış Akarsu için 2006 ve 2007 yılları oldukça yoğun ve kariyeri için olumlu geçmiştir. 9 Mayıs 2007 tarihinde gerçekleştirilen 13. Kral TV Video Müzik Ödülleri En İyi Rock Sanatçısı Ödülü'nün sahibi olmuştur ve ödülünü Murat Göğebakan'ın elinden almıştır. Dizi çekimleri ve konserler devam ederken 28. yaş günü olan 29 Haziran 2007 Cuma akşamı, saat 22:30 civarında, Muğla ilinin Bodrum ilçesine 5 kilometre mesafede olan Torba Kavşağı'nda bir trafik kazası geçirmiştir.

Beş gün yoğun bakımda kalan Barış Akarsu, 4 Temmuz 2007 tarihinde hayatını kaybetti. Ölümünden altı ay sonra 2008 yılında stüdyoda ve oynadığı dizide seslendirdiği parçalardan oluşan "Ayrılık Zamansız Gelir" adlı albümü yayımlanmıştır.