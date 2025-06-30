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        Haberler Magazin Barış Alper Yılmaz'ın çapkınlık gecesi - Magazin haberleri

        Barış Alper Yılmaz'ın çapkınlık gecesi

        Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, çapkınlık turunda görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2025 - 09:13 Güncelleme: 30.06.2025 - 10:03
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        Çapkınlık gecesi
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Bebek'te görüntüledi.

        Akşam saatlerinde menajeriyle bir mekâna gelen Barış Alper Yılmaz'a ilerleyen saatlerde bir kadın eşlik etti. Yılmaz ile sarışın kadın, mekândan ayrı ayrı çıktı.

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        Barış Alper Yılmaz 25 milyon TL değerindeki lüks otomobiliyle mekândan uzaklaştı.

        Sarışın kadın ise bir süre mekânda bekledi. Daha sonra Bebek'te bir süre yürüdükten sonra kendi otomobiliyle oradan ayrıldı.

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        #Barış Alper Yılmaz
        #galatasaray
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