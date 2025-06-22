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        Haberler Gündem Güncel Başkentte 5 ev küle döndü! | Son dakika haberleri

        Başkentte 5 ev küle döndü!

        Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir evde çıkan yangın, 4 eve sıçradı. Eğerlialören köyünde yaşanan olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 12:35 Güncelleme: 22.06.2025 - 12:45
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        Başkentte 5 ev küle döndü!
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        Ankara'da Kızılcahamam ilçesinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, 5 ev kullanılamaz hale geldi.

        DHA'nın haberine göre Eğerlialören köyünde Mehmet Ölmez'in evinde, sabah saatlerinde ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın çıktı.

        Yangın, daha sonra Hasan Alkan, Necip Ölmez, Ali Altay ve Durali Cengiz'e ait 4 eve sıçradı. Yangın sırasında köyde büyük panik yaşanırken, ilk müdahaleyi köylüler yaptı.

        EVLER KULLANILAMAZ HALE GELDİ

        İhbarla olay yerine Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) itfaiye ekipleri ve Kızılcahamam Orman İşletmesi ekipleri sevk edildi.

        ABB itfaiye ekipleri ve Kızılcahamam Orman İşletmesi'ne ait arozözler yangına müdahale ederek, kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları sürerken, 5 ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni incelemenin ardından netleşecek.

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