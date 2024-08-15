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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Basketbolda dünya sıralamasına "olimpiyat" etkisi - Basketbol Haberleri

        Basketbolda dünya sıralamasına "olimpiyat" etkisi

        FIBA, Paris 2024 Olimpiyatları'nın tamamlanmasının ardından dünya sıralamasını güncellendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 19:18 Güncelleme: 15.08.2024 - 19:18
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        FIBA dünya sıralamasını güncelledi!
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        Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Paris 2024 Olimpiyatları’nın tamamlanmasının ardından dünya sıralamasını güncellendi.

        FIBA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Paris 2024’te altın madalya kazanan ABD, liderliğini sürdürdü. Sırbistan, 2 basamaklık sıçrayışla Almanya'yı geçti ve 2'nci sıraya yükseldi.

        Sıralamada ilk 10'daki en önemli değişiklik, Paris 2024'te final oynayan Fransa'nın 5 sıra atlayarak 4'üncülüğe yerleşmesi oldu.

        Olimpiyatlarda mücadele etmeyen A Milli Erkek Basketbol Takımı ise 24’üncü sıradan 27’nciliğe geriledi.

        Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

        Sıra Takım Puan Değişim
        1 ABD 838.8 -
        2 Sırbistan 758.9 +2
        3 Almanya 755.3 -
        4 Fransa 753 +5
        5 Kanada 747.8 +2
        6 İspanya 746.7 -4
        7 Avustralya 732.5 -2
        8 Arjantin 731.1 -
        9 Letonya 711.4 -3
        10 Litvanya 698.9 -
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