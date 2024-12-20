Batman'da kaçak bina yıkıldı

Batman Belediyesi'nce kentte tespit edilen kaçak yapıların yıkımı gerçekleştiriliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yapı Kontrol Müdürlüğü, Bayındır Mahallesi İsmail Zemin Bulvarı'nda bulunan 3 katlı ruhsatsız kaçak bir yapının yıkımını gerçekleştirdi.

Yıkım işlemleri sırasında İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri de bina çevresine güvenlik şeridi çekerek bölgeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. Yıkım işlemi, alınan kararın ardından uygulamaya konuldu.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapı ruhsatlarına yönelik 14 maddelik yeni kriterlerin uygulanacağını belirterek, bu kriterlere uymayan yapıların kesinlikle kabul edilmeyeceğini, kaçak yapılaşmaya müsamaha gösterilmeyeceğini ifade etti.

Açıklamada ayrıca, kent genelindeki mahalle ve sokaklarda denetimlerin devam ettiği, vatandaşlardan gelen kaçak yapı ihbarlarının da anında değerlendirildiği kaydedildi.