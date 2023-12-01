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        Batman'da camilerde Filistinliler için dua edildi

        Batman'da cuma namazının ardından İsrail tarafından Gazze'de saldırıya uğrayan Filistinliler için dualar edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 15:28 Güncelleme: 01.12.2023 - 16:03
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        Batman'da camilerde Filistinliler için dua edildi
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        Batman'da cuma namazının ardından İsrail tarafından Gazze'de saldırıya uğrayan Filistinliler için dualar edildi.

        Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen dua programı için vatandaşlar camileri doldurdu.

        Cuma namazının ardından kentteki bütün camilerde Gazze'de İsrail saldırılarına uğrayan Filistinliler için dualar edildi.

        Batman Üniversitesi Camisi'nde de cami cemaati önce namaz kıldı, ardından Filistinliler için dua etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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