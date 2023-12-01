Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Hasankeyf ilçesinde vatandaşlarla görüştü

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Hasankeyf ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 12:36 Güncelleme: 01.12.2023 - 12:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Hasankeyf ilçesinde vatandaşlarla görüştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Hasankeyf ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Hasankeyf Belediyesi toplantı salonunda muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelen Nasıroğlu, sorun ve talepleri dinledi.

        Nasıroğlu, yapay zekanın önümüzdeki dönemde dünya ekonomisine katkılarını değerlendirerek, bu kapsamda Batman'ın, Batmanlı iş insanlarının, yatırımcıların ve gençlerin hedef belirlemesi gerektiğini kaydetti.

        Petrol şehrini her alanda kalkındırmak, geliştirmek ve büyütmek için hedeflerini de artırdıklarını ifade eden Nasıroğlu, "Diyoruz ki gelin hep birlikte Batman'ı büyükşehir yapalım, OSB'yi güçlü hale getirelim ve bunun yanında teknolojiyi de takip ederek şehrimizi güçlü kılalım. Hedeflerimizi büyük tutalım. Siz ebeveynler çocuklarınıza gelecekle ilgili cesaret verirseniz ve en önemlisi müteşebbis bir gençlik yetiştirebilirseniz bir çok şey başarırız." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Köprüdeki yapay zeka reklamları için suç duyurusu!
        Köprüdeki yapay zeka reklamları için suç duyurusu!
        Asgari ücrette ilk toplantının tarihi belli oldu
        Asgari ücrette ilk toplantının tarihi belli oldu
        Seçil Erzan'a 500 bin dolar veren zabıtanın "Pes" dedirten ifadesi!
        Seçil Erzan'a 500 bin dolar veren zabıtanın "Pes" dedirten ifadesi!
        UEFA ülke puanı sıralaması
        UEFA ülke puanı sıralaması
        6 çocuk annesinin resmi nikah mücadelesinde emsal karar!
        6 çocuk annesinin resmi nikah mücadelesinde emsal karar!
        "Rezil bir sonuç"
        "Rezil bir sonuç"
        Semih Kaya için zorla getirme kararı!
        Semih Kaya için zorla getirme kararı!
        "Sportif enkaz"
        "Sportif enkaz"
        Tesla'nın pick-up modelinin fiyatı açıklandı
        Tesla'nın pick-up modelinin fiyatı açıklandı
        Gülmek için Ölümlü Dünya 2, ağlamak için Balina
        Gülmek için Ölümlü Dünya 2, ağlamak için Balina
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"
        CEO'dan satılık lüks ev
        CEO'dan satılık lüks ev
        O şiddetli sağanak topraktan süzüldü! Doluluk oranı ikiye katlandı!
        O şiddetli sağanak topraktan süzüldü! Doluluk oranı ikiye katlandı!
        Önce adrenalin sonra sükut
        Önce adrenalin sonra sükut
        Togg'a ÖTV zammı
        Togg'a ÖTV zammı
        'Kızıldeniz'de Smith'e sarıldı
        'Kızıldeniz'de Smith'e sarıldı
        "İnsani ara" bitti, Gazze yeniden bombalanıyor!
        "İnsani ara" bitti, Gazze yeniden bombalanıyor!
        Eymen'i araçla ezmişti! Halanın cezası belli oldu!
        Eymen'i araçla ezmişti! Halanın cezası belli oldu!
        TikTok TBMM'ye geliyor
        TikTok TBMM'ye geliyor
        iPhone'a zam geldi: işte yeni fiyatlar
        iPhone'a zam geldi: işte yeni fiyatlar

        Benzer Haberler

        Hasankeyf'teki kazılarda şifa tası ve iki okçu yüzüğü bulundu
        Hasankeyf'teki kazılarda şifa tası ve iki okçu yüzüğü bulundu
        Batman Valiliğinden Batman Çayı'na girilmemesi uyarısı
        Batman Valiliğinden Batman Çayı'na girilmemesi uyarısı
        Batman Çayı'na girmek yasaklandı
        Batman Çayı'na girmek yasaklandı
        Bakan Yardımcısı Şamlıoğlu: 28 Şubat´ta Türkiye´nin üretim kabiliyetini hed...
        Bakan Yardımcısı Şamlıoğlu: 28 Şubat´ta Türkiye´nin üretim kabiliyetini hed...
        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Şamlıoğlu, Batman'da çalıştayda konuştu:
        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Şamlıoğlu, Batman'da çalıştayda konuştu:
        Batman'da sel felaketinden etkilenen mahalleler afet bölgesi ilan edildi
        Batman'da sel felaketinden etkilenen mahalleler afet bölgesi ilan edildi