"İnsani ara" bitti: İsrail Gazze'yi yeniden bombalıyor!
İsrail ile Hamas arasındaki "insani ara" 8. gününde son bulurken, İsrail yeniden Gazze'yi bombalamaya başladı. İsrail ordusu, Hamas'ın ateşkesi bozduğunu iddia ederken, Gazze'deki Sağlık Bakanlığı saldırılarda 32 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. İsrail, güvenli bölge olacağını iddia ettiği Gazze Şeridi'nin güneyine de kapsamlı saldırı başlatma sinyali vererek en büyük yerleşim yeri Han Yunus'u savaş alanı ilan etti
İsrail ile Hamas arasında 24 Kasım'dan bu yana devam "insani aranın" bu sabah son buldu, İsrail, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini iddia etti ve Gazze'ye yönelik saldırılarına yeniden başladı.
"İnsani ara"nın son bulmasının ardından İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini bombalaya başladı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında 32 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
İSRAİL HAN YUNUS'U SAVAŞ ALANI İLAN ETTİ
İsrail, güvenli bölge olacağını iddia ettiği Gazze Şeridi’nin güneyine de kapsamlı saldırı başlatma sinyali vererek en büyük yerleşim yeri Han Yunus’u savaş alanı ilan etti
GAZZE'DEKİ HÜKÜMET ULUSLARARASI TOPLUMU SORUMLU TUTTU
Gazze'deki hükümet, "insani aranın" sona ermesiyle İsrail'in yeniden saldırılara başladığı Gazze Şeridi'nde işlediği savaş suçlarını sürdürmesinden uluslararası toplumu sorumlu tuttu.
Gazze'deki hükümetin medya ofisi, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "İşgalci İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı vahşi savaşını sürdürmeye başladı." ifadesi kullanıldı.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde birçok ev ve sivil bölgeyi hedef aldığı belirtilen açıklamada, "Uluslararası toplum, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik savaşının sürdürülmesinin sorumluluğunu taşıyor." ifadesine yer verildi.
Başta ABD, ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken olmak üzere uluslararası toplumun, "İsrail işgalinin suçlarından ve Gazze'de sivillere, çocuklara ve kadınlara yönelik vahşi savaşından" sorumlu olduğu kaydedildi.
Savaş hukuku ve uluslararası insancıl hukukun ihlal edildiğine vurgu yapan Gazze'deki hükümet, uluslararası toplumun İsrail'e Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürmesi için yeşil ışık yaktığını ifade etti.