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        Haberler Dünya İsrail'in saldırılarına yeniden başlaması sonrası Netanyahu'dan ilk açıklama

        İsrail'in saldırılarına yeniden başlaması sonrası Netanyahu'dan ilk açıklama

        İsrail'in hava saldırılarına yeniden başlamasının ardından Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada "Hamas ateşkes anlaşmasında söz verdiği kadar rehineyi teslim etmedi" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2023 - 09:45 Güncelleme: 01.12.2023 - 09:47
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        Ateşkesin bitmesinin ardından Netanyahu'dan ilk açıklama
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        İsrail ile Hamas arasındaki uzlaşma kapsamında 24 Kasım Cuma günü saat 08.00de uygulamaya giren "insani ara" bu sabah itibarıyla son bulmuştu.

        Hamas'ın yeniden ateş açtığını belirten İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Savaş uçakları Gazze Şeridindeki Hamas hedeflerini bombalıyor" ifadesine yer verilmişti.

        NETANYAHU'NUN OFİSİNDEN AÇIKLAMA

        İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ofisinden yapılan ilk açıklamada ise Gazze'ye yeniden başlatılan saldırılarla ilgili Hamas suçlandı.

        Hamas'ın taraflar arasındaki mutabakata uygun biçimde İsrailli kadın esirleri bırakmadığı, İsrail'e doğru roket fırlattığı kaydedilen açıklamada, Netanyahu'nun "Savaşmaya dönerek İsrail hükümetinin savaşın amaçlarına bağlı kaldığını vurgulayacağız. Amaçlar, İsrailli esirlerin serbest kalması, Hamas'ı ortadan kaldırmak, Gazze'nin İsrail'e yeniden tehdit oluşturmamasını sağlamak" ifadelerine yer verildi.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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        #israil
        #Filistin
        #Netanyahu
        #dünya
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