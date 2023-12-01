O şiddetli sağanak topraktan süzüldü! Doluluk oranı ikiye katlandı! Ülke genelinde yaşanan kuraklık, İstanbul'da da barajların boşalmasına neden olmuştu. Mega kente, 11 Kasım Cumartesi gününden bu yana, son 21 günde düşen yağışın ardından İSKİ, son veriyi açıkladı. Baraj doluluk oranı ne kadar arttı? İşte 1 Aralık itibariyle son durum...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'daki barajların doluluk oranını açıkladı. 11 Kasım Cumartesi günü öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden şiddetli sağanağın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranındaki artış sürdü.

11 KASIM'DA YÜZDE 16.18'Dİ İstanbul'da şiddetli sağanaktan önce, 11 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinde, barajların doluluk oranı yüzde 16.18'di. Dün sabah bu oran, yüzde 31.03'e çıkmıştı.

DOLULUK ORANI YÜZDE 33.02 OLDU Son 21 günde, aralıklarla süren yağışın ardından bu sabah, 1 Aralık Cuma günü itibariyle doluluk oranı yüzde 33.02'ye yükseldi.

ÜÇ HAFTA DOLULUK ORANI % 100 ARTTI REKLAM Başka bir ifadeyle, 11 Kasım'dan (16.18'di) bu yana kente düşen sağanak, İstanbul'un barajlarında 21 günde yüzde 16.84 artış sağladı. Yani, 3 haftada doluluk oranında % 100'lük artış oldu.

İKİ GÜNDE YÜZDE 7.4 ARTIŞ OLDU Bununla birlikte önceki gün (29 Kasım) yüzde 25.63 olan doluluk oranının, bu sabah yüzde 33.02'ye çıkmasıyla, iki günlük rekor artış yüzde 7.4 oldu.

İSTANBUL'DA YAĞIŞ BEKLENİYOR Öte yandan Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bu hafta da mega kente yağış ve barajların doluluk oranında artış bekliyor.