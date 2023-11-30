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        Batman'da sel felaketinden etkilenen mahalleler afet bölgesi ilan edildi

        BATMANValiliği, 19 Kasım´da yağışla birlikte yaşanan sel felaketinden etkilenen mahallelerin, `Genel hayata etkili afet bölgesi´ ilan edildiğini duyurdu. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 13:28 Güncelleme: 30.11.2023 - 13:30
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        Batman'da sel felaketinden etkilenen mahalleler afet bölgesi ilan edildi
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        BATMANValiliği, 19 Kasım´da yağışla birlikte yaşanan sel felaketinden etkilenen mahallelerin, `Genel hayata etkili afet bölgesi´ ilan edildiğini duyurdu. 

        Batman Valiliği´nden yapılan açıklamada, yağışlar sonucu sel felaketinin yaşandığı 11 mahallenin `Genel hayata etkili afet bölgesi´ ilan edildiği belirtilerek, "İlimizde 19 Kasım 2023 tarihinde yağan kuvvetli yağışlar sonucu Batman Merkez İlçesi Bayındır, Cudi, Çamlıca, Gap, Gültepe, Huzur, Hürriyet, İluh, Karşıyaka, Petrol ve Seyitler mahallelerinde meydana gelen sel afetinin 7269 sayılı kanunun 1´inci maddesine göre hazırlanan `Afetlerin Genel Hayata Etkililiğine İlişkin Temel Kurallar Hakkında Yönetmeliği´nin, 5´inci maddesinin a fıkrası gereğince, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı´nın 30.11.2023 tarih 76721 sayılı onayı ile `Genel hayata etkili afet bölgesi´ sayılmış, yapılacak incelemeler sonucunda aynı afet olaylarından etkilendiği tespit edilecek konut ve iş yeri sahiplerinin de afetzede olarak kabul edilmiştir" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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