Batman'da Taşçı köyünün yolunda köprü yapıldı

Batman'da Taşçılar köyünün yolunda köprü yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Ekrem Canalp'in Gercüş ilçesindeki köy ziyareti sırasında Taşçı köyü sakinlerinin yollarına köprü yapılması talebinde bulundukları belirtildi.

"İl Özel İdaresi tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Taşçı köy yolunda kış aylarında ulaşımın kesildiği bölgede 7 metre yüksekliğinde ve 8 metre uzunluğundaki köprü tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu." denilen açıklamada, ayrıca ulaşım güvenliği için yol kenarlarına korkuluk yapıldığı bildirildi.