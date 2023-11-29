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        Batman'da Taşçı köyünün yolunda köprü yapıldı

        Batman'da Taşçılar köyünün yolunda köprü yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 16:13 Güncelleme: 29.11.2023 - 16:20
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        Batman'da Taşçı köyünün yolunda köprü yapıldı
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        Batman'da Taşçılar köyünün yolunda köprü yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamada, Vali Ekrem Canalp'in Gercüş ilçesindeki köy ziyareti sırasında Taşçı köyü sakinlerinin yollarına köprü yapılması talebinde bulundukları belirtildi.

        "İl Özel İdaresi tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Taşçı köy yolunda kış aylarında ulaşımın kesildiği bölgede 7 metre yüksekliğinde ve 8 metre uzunluğundaki köprü tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu." denilen açıklamada, ayrıca ulaşım güvenliği için yol kenarlarına korkuluk yapıldığı bildirildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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