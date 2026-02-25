Canlı
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri Haberleri

        Batman merkezli 10 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 73 şüpheli yakalandı

        Batman merkezli 10 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 73 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 08:28
        Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri üzerinden elde edilen "kara paraların" çeşitli hesaplara, ardından kripto hesaplara aktarılarak aklandığını tespit etti.

        Ekiplerce, 81 şüphelinin 2 milyonu aşkın banka işleminde toplam 15 milyar 172 milyon 805 bin 258 lira tutarında işlem hacmi gerçekleştirdiklerinin belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi.

        Batman, İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Sakarya, Kastamonu, Nevşehir, Mersin ve Diyarbakır'da 105 ekip ve 350 personelin katılımıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 73 şüpheli yakalandı.

        Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        8 şüphelinin ise yakalanmasına çalışılıyor.



