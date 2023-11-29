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        Vali Canalp: Batman´da selin faturası 158 milyon lira

        BATMANValisi Ekrem Canalp, kentte 19 Kasım´da yaşanan sel felaketinde 158 milyon liralık zararın oluştuğunu söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 17:08 Güncelleme: 29.11.2023 - 17:15
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        Vali Canalp: Batman´da selin faturası 158 milyon lira
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        BATMANValisi Ekrem Canalp, kentte 19 Kasım´da yaşanan sel felaketinde 158 milyon liralık zararın oluştuğunu söyledi.

        Kentte 19 Kasım akşamı etkili olan sağanak, sele dönüşerek birçok mahallede taşkınlara yol açtı. Seyitler Mahallesi 3062´nci Sokak'ta müstakil evin, suyun yükselmesi sonucu duvarları ile kaldıkları odanın tavanının çökmesiyle babaanne Lalihan (49), torunları Asenat (3), Habil (7) ve Birgül (9) hayatını kaybetti. Birçok mahallede de hasar oluştu.

        Vali Ekrem Canalp, TPAO yerleşkesi içerisinde bulunan Kristal Park'ta gazetecilerle bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Sel felaketinde 61 küçükbaş hayvanın da öldüğünü belirten Vali Canalp, "24 bin ihbar geldi, 6 bin 586´sı kayıtlara geçti. Bu afete 2 bin 18 personelle, 337 araçla müdahale ettik. 142 vatandaşımızı afette kurtardık, maalesef 4 vatandaşımız vefat etti. Bina, eşya ve tarımsal zararlarla ilgili bin 118 binamızda, toplamda 3 bin 120 bağımsız bölümümüzde tarama yapıldı, 898 binada hasar tespit edilmedi. Diğer bölümlerde de hafif hasar tespit edildi. 8 binada ve 19 bağımsız bölümümüzde ağır hasar meydana geldi. 1338 evimizde eşya zararı tespit ettik. Bu evlerde 36 milyonluk eşya zararı söz konusudur. 293 iş yerimizde de zarar meydana gelmiştir. Buradaki maddi zarar da 112 milyon liradır. 92 aracımızda da zarar oluştu, karşılığı 10 milyon liradır. Toplam belirlenen zarar tutarımız da 158 milyon liradır. Tarımsal zararlarla ilgili de 106 dönüm ekili alanımızda zarar meydana geldi, 61 küçükbaş hayvan telef oldu. Bunların yanı sıra birim birim olarak birçok çalışmada bulunduk. Bunlardan bazıları 92 bin 100 vatandaşımıza sıcak yemek dağıttık. 38 bin 900 kahvaltı hizmeti, 4 bin 155 vatandaşımıza da battaniye yardımı gerçekleştirdik. Bunların yanı sıra 5 bin 897 vatandaşımıza gıda kolisi, 210 ailemize barınma desteği ve 223 ton yakacak desteğimiz de devam etmektedir" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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