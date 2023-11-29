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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Şiddeti sağanak sele yol açtı! - Haberler

        Şiddeti sağanak sele yol açtı!

        Türkiye şiddetli lodos fırtınası ve sağanak yağışların etkisi altında. İstanbul Silivri, Küçükçekmece ve Çanakkale Yenice'de sokaklar göle döndü. Bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 29.11.2023 - 15:22 Güncelleme: 29.11.2023 - 15:23
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        İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, kent genelinde hayatı olumsuz etkiliyor.

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        Meteoroloji Genel Müdürlüğünün dün yaptığı uyarının ardından kentte beklenen yağış, sabah saatlerinden itibaren zaman zaman etkisini artırarak sürdürüyor.

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        Avrupa Yakası'nda Bağcılar, Fatih, Zeytinburnu, Beşiktaş, Beyoğlu'nda sağanak etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar çatı altlarında ve otobüs duraklarında yağmurun durmasını bekledi.

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        Bağcılar'da bazı ev ve iş yerlerinde meydana gelen su baskınları nedeniyle itfaiye ekipleri su tahliyesi gerçekleştiriyor.

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        Beyoğlu Hasköy'de de birçok sokakta su baskınları meydana geldi.

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        Silivri'de ise Değirmenköy, Akören, Kadıköy ve Gümüşyaka Mahallesi'nde bazı yerlerde su birikintileri oluştu.

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        Anadolu Yakası'nda da Ataşehir, Ümraniye, Sultanebeyli, Sancaktepe, Kartal'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı sokaklarda su birikti. Sağanak nedeniyle D-100 kara yolunun bazı bölgelerinde de su birikintileri meydana geldi.

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        Araçların ilerlemekte zorluk çektiği ana arterlerde trafik yoğunluğu oluştu.

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        İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mobil uygulaması İBB CepTrafik verilerine göre, trafik yoğunluğu 12.23 itibarıyla yüzde 67 olarak ölçüldü.

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        KÜÇÜKÇEKMECE'DE RÖGAR TAŞTI

        Küçükçekmece’de de sağanak yağışta rögarlar taştı, yollar göle döndü. Bazı binaların ise girişini su bastı.

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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul’da sağanak yağış yer yer şiddetli bir şekilde etkisini sürdürüyor.

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        Yağışın etkili olduğu ilçelerden Küçükçekmece’de rögarlar taştı, cadde ve sokaklar göle göndü. Bazı binaların girişini su basarken, vatandaşlar ve sürücüler yolda ilerlemekte zorluk çekti.

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        ÇANAKKALE'DE DE BENZER TABLO

        Çanakkale'nin Yenice ilçesinde etkili olan sağanakta cadde ve sokaklar suyla doldu. Trafikteki sürücülerle, vatandaşlar zor anlar yaşarken, öğrencilerin kaldığı yurdun bodrum katı su altında kaldı.

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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında Çanakkale'nin de olduğu birçok kent için sağanak uyarısında bulundu. Uyarının ardından Çanakkale'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

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        İlçe merkezinde bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Trafikteki sürücülerle, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Öğrencilerin kaldığı bir yurdun bodrum katı ise su altında kaldı. Ekiplerin bölgede yaptığı temizlik çalışması devam ediyor.

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