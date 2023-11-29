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        Batman Valisi Canalp, selden etkilenen vatandaşlara yönelik çalışmaları aktardı:

        Batman Valisi Ekrem Canalp, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızdan nakdi olarak 1737 haneye toplam 12 milyon liralık yardım yaptık. Bu ay ev eşyası ve ticari işletmelerdeki zararlardan dolayı da destekler peyderpey gelecektir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 16:04 Güncelleme: 29.11.2023 - 17:10
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        Batman Valisi Canalp, selden etkilenen vatandaşlara yönelik çalışmaları aktardı:
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        Batman Valisi Ekrem Canalp, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızdan nakdi olarak 1737 haneye toplam 12 milyon liralık yardım yaptık. Bu ay ev eşyası ve ticari işletmelerdeki zararlardan dolayı da destekler peyderpey gelecektir." dedi.

        Vali Canalp, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yerleşkesi Kristal Park Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, 20 Kasım'da meydana gelen sele ilişkin 6 bin 586 ihbar aldıklarını belirterek, 2 bin 18 personel ile müdahalede bulunduklarını bildirdi.

        Selde 142 kişinin kurtarıldığını, 4 kişinin hayatını kaybettiğini anımsatan Canalp, sel nedeniyle 1118 binada toplam 3 bin 120 bağımsız bölümde hafif hasar tespit ettiklerini kaydetti.

        - Selde 158 milyon liralık zarar oluştu

        Sel nedeniyle 8 binada 19 bağımsız bölümde ağır hasar meydana geldiğini, 9 yapının yıkıldığını ifade eden Canalp, şöyle konuştu:

        "Selde 1338 evimizde eşya zararı tespit ettik. Şu ana kadar yaptığımız tespitlerde de 36 milyon liralık bu evlerde eşya zararı söz konusu. 293 iş yerimizde de zarar meydana geldi. Buralardaki zarar miktarı da 112 milyon liradır. 92 araç zarar gördü. Bunun da karşılığı 10 milyon liradır. Toplam belirlenen zarar tutarımız da 158 milyon lira. 106 dönüm ekili alanımızda hasar oluştu. 61 küçük ve büyükbaş hayvanımız telef oldu. 370 ton kaba yem zayi oldu."

        Sahada yürütülen çalışmalar kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 1690 hanenin ziyaret edildiğini bildiren Canalp, 284 hanedeki 1351 kişiye psikososyal destek hizmeti verildiğini, 26 hanedeki 210 vatandaşın yurtlarda barınmasının sağlandığını anlattı.

        - "5 bin 897 gıda kolisi dağıttık"

        Afetin ilk gününden itibaren sıcak yemek ve kahvaltı hizmeti verdiklerini dile getiren Canalp, şöyle devam etti:

        "Öğlen ve akşam sıcak yemek üç çeşit olmak üzere 131 bin porsiyon yemek dağıttık. Yaklaşık 40 bin porsiyonluk kahvaltı hizmetimizi de vatandaşlarımızın evlerine ulaştırdık. 5 bin 897 gıda kolisi dağıttık. 6 bin vatandaşımıza da giyim yardımından istifade ettirdik. 4 bin 300 hijyen kiti dağıttık ve 4 bin 100 battaniye dağıttık. 219 ton kömür yardımı yaptık. Mağdur vatandaşlara nakdi yardımlar da yaptık. Şu anda AFAD'ın ödeneklerden 13 milyon lira kullandık. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafımızdan da nakdi yardımlar yapıldı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızdan da nakdi olarak 1737 haneye toplam 12 milyon liralık yardım yaptık. Bu ay ev eşyası ve ticari işletmelerdeki zararlardan dolayı da destekler peyderpey gelecektir."

        Canalp, ayrıca kentte yeterli önlem alınmadığı ve vatandaşlara gerekli yardımın yapılmadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Vali Canalp, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Biz sahada canımızı dişimize taktık. İlk günün gecesinden itibaren, belki birkaç gece hiç uyumadan bu mesaiyi ortaya döken hepimiz çalıştık. Afeti de çok güzel bir şekilde yönettik. Afet gecesinde kurtarma çalışmaları olduğu zaman itfaiye ile birlikte ben de oradaydım. AFAD, vali yardımcılarımız, bütün kurtarma ekipleri ilk saatten itibaren herkes sahadaydı ve sabahlara kadar da bu çalışma devam etti. Hepimiz afet alanındaydık. Her gece ve gündüz arkadaşlarımla beraber 7 gün süreyle sürekli vatandaşlarımızla birlikteydik ve sahadaydık. Ayrıca ilk günden itibaren sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve akşam yemeği dağıtmaya başladık. Bütün vatandaşlarımızı öğrenci yurdunda barındırdık ve her türlü ihtiyaçlarını karşıladık."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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