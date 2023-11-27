Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman´da motosiklet ve motokuryelere fırtına yasağı

        BATMANValiliği, kuvvetli fırtına ve rüzgar nedeniyle motosiklet ve motokuryeler ile elektrikli bisiklet ve skuterlerin trafiğe çıkışının yasaklandığını duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 09:18 Güncelleme: 27.11.2023 - 09:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman´da motosiklet ve motokuryelere fırtına yasağı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BATMANValiliği, kuvvetli fırtına ve rüzgar nedeniyle motosiklet ve motokuryeler ile elektrikli bisiklet ve skuterlerin trafiğe çıkışının yasaklandığını duyurdu.

        Batman Valiliği, kuvvetli fırtına ve rüzgar nedeniyle, saat 18.00´e kadar motosiklet ve motokuryeler ile elektrikli bisiklet ve skuterlerin trafiğe çıkışının yasaklandığını açıkladı. Valilik açıklamasında, "Bu gece beklenen kuvvetli fırtına ve rüzgar uyarısı yapılan iller içerisinde ilimiz Batman da bulunmaktadır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadı ile iller idaresi kanununun 11´inci maddesine istinaden il sınırlarımız içerisinde belirtilen saatleri kapsayarak motosiklet, motokurye, elektronik bisiklet ve skuterlerin trafiğe çıkışı Valiliğimizce yasaklanmıştır. Başlangıç saati 26 Kasım saat 23.00, bitiş saati ise 27 Kasım saat 18.00'a kadardır" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Netanyahu Gazze'nin kuzeyine gitti: İnsani ara uzatılacak mı?
        Netanyahu Gazze'nin kuzeyine gitti: İnsani ara uzatılacak mı?
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?
        Aden Körfezi'nde Türk kaptanların olduğu gemi 15 saat sonra kurtarıldı
        Aden Körfezi'nde Türk kaptanların olduğu gemi 15 saat sonra kurtarıldı
        "İlişki istemiyorum çünkü…"
        "İlişki istemiyorum çünkü…"
        İstanbul'da "kışkırtılmış trafik"...30 milyon yolculuk yapılıyor
        İstanbul'da "kışkırtılmış trafik"...30 milyon yolculuk yapılıyor
        "Üç puan ve soru işaretleri"
        "Üç puan ve soru işaretleri"
        "Bu yazı Sivas maçı bitmeden bitmez!"
        "Bu yazı Sivas maçı bitmeden bitmez!"
        'Kan ve Gül' itirafı
        'Kan ve Gül' itirafı
        Seçil Erzan'ın banka kasasındaki altınlara el konuldu
        Seçil Erzan'ın banka kasasındaki altınlara el konuldu
        İzmir'de deniz taştı! Sokaklar göle döndü
        İzmir'de deniz taştı! Sokaklar göle döndü
        Cani adam karısına ve annesine kurşun yağdırdı!
        Cani adam karısına ve annesine kurşun yağdırdı!
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        Deniz'in ilk otopsi raporu tamamlandı
        Deniz'in ilk otopsi raporu tamamlandı
        İlk kullanıcısı kadın pilot oldu
        İlk kullanıcısı kadın pilot oldu
        İstanbul'a gelen kargo gemisi battı!
        İstanbul'a gelen kargo gemisi battı!
        3. rehine takası tamamlandı
        3. rehine takası tamamlandı
        Üç puan Tadic'ten!
        Üç puan Tadic'ten!
        Kartal uçuşa geçti!
        Kartal uçuşa geçti!

        Benzer Haberler

        Batman'da motosiklet ve elektrikli bisikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı
        Batman'da motosiklet ve elektrikli bisikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı
        Ayağı çamur olmaması için kardeşini sırtında taşıyan vefakar küçük abla o a...
        Ayağı çamur olmaması için kardeşini sırtında taşıyan vefakar küçük abla o a...
        AK Parti Batman Kadın Kolları'ndan kadına yönelik şiddetle mücadele günü aç...
        AK Parti Batman Kadın Kolları'ndan kadına yönelik şiddetle mücadele günü aç...
        Batman'da öğrenciler Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın'ın filmini izledi
        Batman'da öğrenciler Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın'ın filmini izledi
        Batman'da öğretmen ve öğrenciler "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filmini izle...
        Batman'da öğretmen ve öğrenciler "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filmini izle...
        Selde ölen Habil´in öğretmeni: Buruk bir 24 Kasım, evladımı kaybetmiş gibi...
        Selde ölen Habil´in öğretmeni: Buruk bir 24 Kasım, evladımı kaybetmiş gibi...