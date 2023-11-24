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        Batman'da öğrenciler Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın'ın filmini izledi

        BATMAN´ınKozluk ilçesinde 2017 yılında PKK´lı teröristlerin saldırısında şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın´ın (22) görev yaptığı okulun öğrenci ve öğretmenleri, Öğretmenler Günü´nde, hayatının anlatıldığı `Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!´ filmini izledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 18:38 Güncelleme: 24.11.2023 - 18:40
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        Batman'da öğrenciler Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın'ın filmini izledi
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        BATMAN´ınKozluk ilçesinde 2017 yılında PKK´lı teröristlerin saldırısında şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın´ın (22) görev yaptığı okulun öğrenci ve öğretmenleri, Öğretmenler Günü´nde, hayatının anlatıldığı `Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!´ filmini izledi.

        Batman'ın Kozluk ilçesinde 2017'de teröristlerin saldırısı sonucu 22 yaşında şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını ve öğretmenlik azmini beyazperdeye taşıyan `Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!´ filmi, bugün vizyona girdi. Yalçın´ın görev yaptığı Kozluk Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, Kozluk Kaymakamlığı´nca düzenlenen etkinlikle, kent merkezindeki bir AVM´de bulunan sinema salonuna gelerek filmi izledi. Öğrenci ve öğretmenlere Vali Ekrem Canalp, Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör ve İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran da eşlik etti. Vali Ekrem Canalp, film sonunda öğrencilere karanfil dağıttı. 

        `FİLM ASLINDA TÜRKİYE'Yİ, GÜNEYDOĞU´YU ANLATIYOR´

        Filmi çok beğendiğini ifade eden Vali Ekrem Canalp, "Film aslında Türkiye'yi, Güneydoğu Anadolu'yu anlatıyor. İçinde yaşamış olduğumuz sıkıntıları, problemleri anlatıyor ama aynı zamanda içimizde yeşerttiğimiz ümidi de anlatıyor. Şehit Aybüke Yalçın, şahadetiyle aslında hepimize güzel bir mesaj veriyor. Biz şu anda halihazırda bir gastronomi festivali yapıyoruz. Adı da `Yüzyılın aşı, bin yılın kardeşliği.´ Bizim bu topraklarda bin yıldan beri devam eden bir kardeşliğimiz var ve bundan sonra da inşallah önümüzdeki bin yılın kardeşliğini de yeniden inşa edeceğiz ve yine kardeşlerimizle beraber, doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle bir ve bütün olarak geleceği kucaklamaya devam edeceğiz. Çok güzel bir filmdi. Gerçekten de çok duygusal bir şekilde anlatılmış. Olay kısmı belki biraz hikayeleştirilerek anlatılmış, ama özü itibariyle gerçekten de aslına sadık kalınmış güzel bir film olmuş" diye konuştu. 

        `FİZİKEN BURADA OLMASA DA RUHEN KALBİMİZDEDİR´

        Filmin sonunda hüzünlenip duygulandığını ifade eden öğrenci Peri Korkmaz, "Önceden tanımıyordum, hayatıyla ilgili bir bilgim yoktu ama filmini izledim. Hayatıyla ilgili bilgi sahibi oldum. Öğretmenlerimiz aslında onunla ilgili birkaç bilgi verse de tam olarak bilmiyordum. Filmini izledim ve biraz daha duygulandım. Sonunda da hüzünlendim ve birazda ağladık. Fiziken burada olmasa da ruhen kalbimizdedir. Adını unutmayacağız ve unutturmayacağız da" dedi. 

        Aybüke öğretmen gibi öğretmenlerin iyi ki var olduğunu belirten öğrenci Ali Demir de, "Film için buraya getirildik. Film güzeldi, akıcıydı. Bizi etkiledi. Tabi sonunda öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın ölmesiyle biraz duygulandık. Film bize ne öğretti? Birlik olmamızı, beraberlik ve ayakta kalkınmamızı öğretti. Film güzeldi. Biz filmi çok beğendik ve buradan herkese tavsiye ederiz. İyi ki Şenay Aybüke yalçın gibi hocalarımız var. Onlar sayesinde ilim irfan sahibi olacağız. Allah onlardan razı olsun ve onların mekanını cennet eylesin" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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