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        Batman İl Özel İdaresi'nin 2024 yılı bütçesi onaylandı

        Batman İl Özel İdaresi'nin 2024 yılı bütçesi 600 milyon lira olarak belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 16:05 Güncelleme: 23.11.2023 - 16:39
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        Batman İl Özel İdaresi'nin 2024 yılı bütçesi onaylandı
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        Batman İl Özel İdaresi'nin 2024 yılı bütçesi 600 milyon lira olarak belirlendi.

        İl Genel Meclis Başkanı Abdulvahap Akbaş başkanlığında gerçekleşen kasım ayı toplantısının son oturumunda, İl Özel İdaresi'nin 2024 yılı bütçesi oy birliği ile 600 milyon lira olarak kabul edildi.

        İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada, 2024 yılı bütçesini onaylayarak il genelindeki stratejik projelerine odaklanmaya devam edildiği belirtildi.

        İl genelinde altyapı, eğitim, sağlık, çevre ve diğer önemli alanlardaki projeleri desteklemeyi amaçlayan bütçenin, 600 milyon lira olarak belirlendiği bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "İl Özel İdaresi'nin 2024 yılı bütçesi, ilin geleceğe dönük hedeflerine odaklanarak stratejik yatırımlara önemli bir destek sağlamayı amaçlıyor. Bu bütçe, sadece mevcut ihtiyaçlara cevap vermekle kalmayıp aynı zamanda ilin uzun vadeli sürdürülebilirliğini de gözetiyor. İl genelindeki projelerle birlikte, yerel yönetim ve vatandaşlar arasında iş birliği ve dayanışmayı güçlendirmek, Batman'ın potansiyelini maksimum düzeyde kullanmak amacıyla sürdürülen çabalar, ilin her alanında olumlu etkiler yaratmaya devam edecektir."

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