4 yaşındaki çocuğun bacağı asansör ile duvar arasına sıkıştı BATMAN'da,bacağı, asansör ile duvar arasında sıkışan Y.İ. (4), itfaiye tarafından kurtarıldı.

BATMAN'da,bacağı, asansör ile duvar arasında sıkışan Y.İ. (4), itfaiye tarafından kurtarıldı.

Olay, dün öğle saatlerinde, Gap Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Ailesiyle asansöre binen Y.İ.'nin bacağı, asansörle duvar arasında sıkıştı. Ailenin ihbarıyla adrese sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Y.İ., ilk müdahalesinin ardından, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Y.İ.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.