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        4 yaşındaki çocuğun bacağı asansör ile duvar arasına sıkıştı

        BATMAN'da,bacağı, asansör ile duvar arasında sıkışan Y.İ. (4), itfaiye tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 14:48 Güncelleme: 23.11.2023 - 14:50
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        4 yaşındaki çocuğun bacağı asansör ile duvar arasına sıkıştı
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        BATMAN'da,bacağı, asansör ile duvar arasında sıkışan Y.İ. (4), itfaiye tarafından kurtarıldı.

        Olay, dün öğle saatlerinde, Gap Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Ailesiyle asansöre binen Y.İ.'nin bacağı, asansörle duvar arasında sıkıştı. Ailenin ihbarıyla adrese sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Y.İ., ilk müdahalesinin ardından, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Y.İ.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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